郭書瑤不甩「三塊布禮服挨酸」！　霸氣吐15字真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星郭書瑤（瑤瑤）9月20日在社群曬出一系列前往倫敦時裝周的美照，只見她在照片中身穿一件深藍色的晚禮服，只用三塊布遮住三點重點部位，露出大面積的性感上圍及腰間，完美襯托她的身材曲線。不過照片曝光後不久，卻出現正反兩派的評論，為此，她也透過社群吐露15字真實心聲。

▲郭書瑤時裝周穿搭受到討論。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤瑤瑤）

郭書瑤在文中表達她對時間寶貴的看法及如何選擇度過每一分鐘，同時也向大家呼籲，面對有限的時間，最重要的是堅持做自己真正熱愛的事情。短短15字的內容簡單卻深刻，提醒人們在忙碌和充滿壓力的生活中找到自己的熱情所在，「時間有限，只需繼續做自己喜歡的事。」貼文曝光後，不難讓外界聯想，這段話可能是在表達先前收到負面評論的真實心境。

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▲郭書瑤發文吐露心聲。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤瑤瑤）

事實上，郭書瑤當時在社群秀出一系列時裝周的照片後，有部分網友暴動朝聖按讚，紛紛留言驚呼「太猛」、「好辣」、「身材好好」、「極品正妹」、「越來越漂亮」、「好美，感覺像精靈」，不過也有另派網友表示不喜歡這系列的照片，紛紛留言吐槽「沒啥質感」、「嬸味真重」、「川島茉樹代？」，「身材感覺很壯很腫」、「氣質是裝不出來的」，掀起正反兩派討論。