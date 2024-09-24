記者吳睿慈／台北報導

天后宋慧喬24日在台出席代言記者會，現年42歲的她，皮膚、身材都保持得很完美，就連對於「自然老化」這件事，她也沒壓力，場上送給女生金句，「當然我也希望老得慢一點，所以會努力保養，但我也因此能按照這個年齡，接到適合這個年齡的角色，所以我不在意慢慢老去。」

▲天后宋慧喬睽違7年來台參加代言品牌記者會。（圖／記者黃克翔攝）



宋慧喬24日出席記者會，舉手投足都散發女神氣質，幾乎不大笑，就算害羞，也是只有淡淡笑容，她分享保養秘訣，「補充水分最重要，我的皮膚偏乾，很經常敷面膜，如果隔天有重要的行程，就是會更加強保濕、精華液等用量用多一點。」平時盡量不要有壓力，讓自己身心處於優良狀態。

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▲聽到主持人曾寶儀表示「看著她長大」，宋慧喬笑了。（圖／記者黃克翔攝）



總是以「完美」外貌示人，宋慧喬凍齡了數十年，連主持人曾寶儀都忍不住驚嘆：「宋慧喬真的是20多年來都沒變，大家真的是看她的，從以前的《藍色生死戀》等等。」一席幽默發言，也讓宋慧喬忍不住笑出來，她點點頭認同主持人的話，謙虛回答：「很多人到現在都還喜歡我，我才能一直帶給大家好的作品。」她露出淡淡的笑容，難得露出害羞一面。

對於「自然老化」的話題，她侃侃而談：「我是靠『臉』工作的公眾人物，對於年紀增加沒有壓力，就隨著時間流逝自然地按著年齡老化，當然我也希望老得慢一點，所以會努力保養，但我因此能照按照這個年齡，接到適合這個年齡的角色，所以我不在意慢慢老化。」

▲▼宋慧喬分享金句「我不在意慢慢老去」。（圖／記者黃克翔攝）



2022年主演戲劇《黑暗榮耀》，宋慧喬一掃多項大獎，場上提及《青龍系列大獎》的得獎感言，她當時對自己喊話：「這麼多年來宋慧喬辛苦了。」回憶當下的心情，她表示「我平常拍完戲劇好像沒有稱讚過自己，我就是一直感到後悔與惋惜，這邊為什麼只有這樣演，那一天是因為很多人投票給我而決定的獎項，所以我特別想稱讚自己『辛苦了』。」金句連發帶給在場媒體很多感觸。

▲▼宋慧喬離開前還不忘祝所有媒體、粉絲身體健康。（圖／記者黃克翔攝）



出席記者會當天，宋慧喬為了展現完美的一面，她會前刻意節制飲食，表示「工作完我會跟工作人員去吃好吃的美食，可能還會喝一杯紅酒」，記者會結束前，她特地表達謝意，「祝大家身體建康，然後今年還有剩下幾個月，好好享受接下來的幾個月。」盡顯天后風範。