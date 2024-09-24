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鍾欣凌在導演喪禮上「笑著發名片」原因曝光　轉頭才發現被丟滿地

記者黃庠棻／台北報導

影集《影后》今（24）日揭開華麗女星幕後推手的秘辛，不僅謝盈萱、鍾欣凌與黃迪揚反轉身份成經紀人，薛仕凌也挑戰飾演性格浪漫沈穩的電影導演。而影集中經紀人不僅要隨著藝人四處奔波套交情，還要被呼來喚去、隨時伺候在側，即使是坐擁身份地位的王牌經紀人，在暗潮洶湧的演藝圈生存也有苦難言。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》即將開播。（圖／Netflix提供）

此次薛仕凌在《影后》飾演「李子齊」，是一位正逢高不成低不就的導演，生涯無代表作，總是藏不住覺得自己不如妻子能幹的自卑，努力在社會中掙扎試圖證明自己，是一個相當真實的角色。薛仕凌認為角色是個很有才華、浪漫且幸運的人，也坦言演出最棘手的事，就是要適時遊走和呈現同時卡在工作、公司、業界眼光、老婆和自己那種既自卑又情緒低落的拉扯。

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▲《影后》謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲薛仕凌在《影后》飾演不得志的導演。（圖／Netflix提供）

而首度和謝盈萱飾演夫妻，薛仕凌大讚「盈萱是個自我要求很高、有想法、非常細膩卻又有彈性的演員，能有機會跟她一起工作和相處，很榮幸也很幸福。」更表示每一場戲都令他印象深刻「導演給我們的空間、盈萱提供的想法和創造力，常常讓我很驚喜。」

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲謝盈萱、薛仕凌在《影后》飾演夫妻。（圖／Netflix提供）

而此次飾演薛仕凌妻子，同時也是工作夥伴的謝盈萱，是身兼多職的演藝圈女強人「薛亞之」，曾是當紅演員卻退居幕後擔任製作人兼陳庭妮的經紀人，為導演老公打下一片江山，即使外人看她如此成功，實際上兩人在生活和工作上身份的轉換，以及種種迎面而來的問題，存在著許多兩人需要面對的情感課題。

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲謝盈萱在《影后》飾演王牌經紀人。（圖／Netflix提供）

此次鍾欣凌在劇中飾演一名小經紀公司的負責人，帶著旗下新人史艾瑪（林廷憶飾）到處試鏡卻四處碰壁。對此，鍾欣凌表示超有感，坦言自己以前也當過幕後人員，常常被罵到臭頭、吃虧或是被人家悶著頭打，直呼「真的超辛苦！」

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲鍾欣凌在《影后》常帶著林廷憶四處試鏡。（圖／Netflix提供）

不過，當鍾欣凌看到成果出來還是充滿喜悅，這樣對幕後工作充滿熱血的心情，就如同她在劇中的角色「胖姐」，鍾欣凌分享「胖姐荒唐到在導演的喪禮上發名片，結果最後發現名片被丟了一地，自嘲她這麼胖的一個人居然還是被人家視若無睹、不放在眼裡的，她很世故、油條，可是她其實有顆很純真的心，就是真的很想看到身邊這些有才華的小孩變成大明星。」

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲鍾欣凌在《影后》中，在喪禮上發名片。（圖／Netflix提供）

而聊到這次和新星演員林廷憶合作的心情，鍾欣凌也大讚她是個可愛又亮眼的小女生，每每在監看螢幕後總是忍不住和編導嚴藝文露出姨母笑，希望這個女孩能被更多人知道，彷彿自己真成了她的經紀人。

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲黃迪揚在《影后》飾演楊貴媚、曾莞婷的經紀人。（圖／Netflix提供）

而黃迪揚此次在《影后》中則同時擔任楊貴媚與曾莞婷的經紀人「壁虎」，是一位機靈圓滑、游刃有餘於各單位間的幕後功臣，總是隨call隨到地伺候著兩位旗下的藝人，聊到夾在兩位大明星之間的心情，黃迪揚更是角色上身直呼「怎麼可以用『夾』來比喻呢！兩位姐給我的溫度就是沸騰的愛！我是享受且抱著感恩的心與她們擁抱在一起的！為她們付出沒有辛苦，只有幸福！」在劇中與楊貴媚及曾莞婷的對手戲場場精彩，有笑有淚，十分令人期待。

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲黃迪揚在《影后》飾演楊貴媚、曾莞婷的經紀人。（圖／Netflix提供）

《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，集結影后級卡司謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲聯手飆戲，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存。

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影后, 謝盈萱, 薛仕凌, 楊貴媚, 鍾欣凌, 曾莞婷, 林廷憶, 黃迪揚

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