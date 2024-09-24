吳慷仁簽約大陸遇2問題！陸網嘆「台灣腔出戲」…傳新劇低調開拍

記者陳芊秀／綜合報導

金馬影帝吳慷仁近日傳出簽約大陸經紀公司「壹心娛樂」，在大陸、台灣兩地都引發熱烈討論。他日前在視訊活動回應，一直持續與大陸許多公司有接觸，也會收到劇本，未來覺得順其自然「順著感覺走」，希望大家看到更多不同角色。除了台灣粉絲反應兩極，大陸還有網友直言「挑戰性的角色，這裡都不可能有啊……」。

▲吳慷仁演技精湛，深獲兩岸三地觀眾高評價。（圖／翻攝自微博）

外傳陸劇《執迷》找來孫儷、吳慷仁主演，總導演兼編劇是《不要和陌生人說話》、《北京遇上西雅圖》的薛曉路，全劇將在上海拍攝。《執迷》屬於懸疑類型劇，描述大學講師的閨蜜意外自殺，在調查過程中不僅發現閨蜜的未婚夫有許多疑點，更發現一直給予溫暖的精神科醫師是個情感操控的PUA大師。陸網有網友發文聲稱電視劇已經低調開拍，但是女主角孫儷7月剛殺青《三十九二十八》，外傳是演員之一的吳慷仁，其微博IP位置仍顯示在台灣，截至目前為止也沒有目擊拍攝的消息。

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▲吳慷仁視訊活動中回應簽約大陸公司的問題，表示順其自然。（圖／翻攝自微博）

▲吳慷仁傳接演陸劇《執迷》，女主角是孫儷。（圖／翻攝自微博）



大陸影劇市場近年發展雖然蓬勃，影劇內容審查也更為嚴格，不僅要求集數限制，尺度受限，為了推動演員盡量原聲演出，廣電總局2022年起便要求，演員另找配音員還要演員方支付片酬。吳慷仁的演技深獲兩岸三地觀眾高評價，然而演員的台灣腔，讓部分觀眾直呼出戲，大陸時裝劇多半讓演員以原聲演出，如果是拍古裝劇，恐怕會面臨找配音員的考量，台詞發音將面對大陸觀眾酷愛用「審判眼光」追劇的評價。

▲大陸影視政策推動演員盡量用原聲演出，2022年要求演員無法完成配音工作時，需要支付配音員的片酬。（圖／翻攝自微博）

▲陸網認為吳慷仁演技好，部分觀眾覺得台灣腔令人出戲。（圖／翻攝自微博）

另外，大陸近年偶像劇發展太旺盛，無論是現代偶像劇、古裝偶像劇，雖然有流量明星主演做為收視號召，但光是2024年大陸串流平台播出的偶像劇，收視大多都不如預期，仙俠劇、愛情劇已經不再是觀眾首選，反而是懸疑、角色成長的類型劇崛起。現年41歲的吳慷仁傳出到大陸發展，正值陸劇市場轉型期，陸網對影帝級演員到來到來喜憂參半，有人稱「你在台灣接的各種有挑戰性的角色，這裡都不可能有啊，不過錢是很好賺啦」、「慷仁叔你補藥（不要）來啊啊啊啊」。也有人期待男神透過接演陸劇，被更多人認識。

▲吳慷仁演技一面倒被盛讚，但是也有大陸觀眾認為「挑戰性的角色這裡都沒有啊」。（圖／翻攝自微博）