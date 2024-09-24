炎亞綸復出被挖爛帳！　茶店倒閉不鳥股東…「她」幫忙擦屁股

▲炎亞綸因案沉寂1年後，今年8月總算復出宣傳新戲，沒想到過去爛帳又被翻出。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

炎亞綸去年遭網紅耀樂指控拍攝並持有少年私密片，因此事業全垮，但隨著他與耀樂和解、犯罪部分遭判緩刑3年，風波告一段落，日前炎亞綸在香港舉行千人演唱會宣告全面復出。與此同時，炎亞綸惹出的一團爛帳又遭掀起，據悉，他投資掛名的飲料店「茶明載波」，就因被他負面新聞牽扯，搞到最後倒閉收攤，還跟股東鬧得不歡而散。

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▲為了宣傳投資的手搖飲品牌，炎亞綸甚至因試喝新品胖了6公斤。（圖／茶明載波提供）

炎亞綸擺脫少年私密片風暴的糾纏，沉潛了一年多的他，在官司底定後迫不及待復出，除了出席戲劇特映會、上綜藝節目，9月中也在香港舉行個人演唱會，獲得千位粉絲出席力挺，讓炎亞綸感動地說：「讓我不斷地有機會修正自己，是我最珍貴的禮物。」他個人事業再出發，但有爆料透露，炎亞綸其實還害慘了一票股東，這團爛帳還得讓別人幫忙擦屁股。

醜聞炸裂 手搖飲翻了

原來炎亞綸2022年和KOL電商人妻投資手搖飲「茶明載波」，標榜「頂級鍋煮鮮奶茶」，第一家店在台中開設，接著又到台北展店，憑著炎亞綸的名氣與賣力宣傳，曾創造出排隊打卡熱潮，後續更和連鎖超商推出聯名商品，一切看似順風順水，但卻遇到醜聞爆炸，熱烈聲勢戛然而止。

▲炎亞綸（右二）去年初出演實境節目《嗨！營業中》，聲勢正熱，但隨即就遭遇耀樂指控而退出節目。（圖／鏡週刊提供）

據悉，原本茶明載波還要擴大營業、多開產品線，包材、原料、印刷品等都花了不少錢投入製作完成，想不到去年6月，發生耀樂指控炎亞綸偷拍性影像事件，和炎亞綸綁得緊緊的手搖飲自然首當其衝，不宜宣傳也無法推出新品，砸下的成本只能放水流。

對於已經造成的損失，股東們都認為自己是受害者，不願吸收，於是聯繫炎亞綸，希望他能出面開會討論，起碼來收拾殘局。

電商人妻 幫忙擦屁股

但當時炎亞綸被醜聞燒到自顧不暇，無心處理副業，於是股東們只能得到已讀不回的回應，最後還是靠合夥人電商人妻幫忙擦屁股，但品牌形象早已受了重傷，最後在同年底宣布無限期歇業，形同倒閉，炎亞綸和股東們也鬧得不歡而散。

▲炎亞綸創立的手搖飲「茶明載波」，在他爆出性醜聞後宣布永久歇業。（圖／翻攝自Google 地圖）

後續炎亞綸還自創「火火選物」推出零食品牌，且沉潛後第一個公開活動就是為零食副業站台，如今隨著官司告結，演藝事業也全面復工，他站上舞台大喊重新開始之時，受到牽連的手搖飲股東只能摸摸鼻子自認倒楣。

對此，本刊詢問炎亞綸的合夥人電商人妻，但已讀不回；炎亞綸經紀人則說：「沒有的事，他跟電商人妻還是好朋友。」





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