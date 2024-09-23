館長健身房又出事！　486先生隔空苦勸：好好經營不要嘴秋啦

記者劉宛欣／綜合報導

知名網紅「館長」陳之漢經營的健身房「成吉思汗」新北林口店23日上午被砸，43歲陳男持棍砸玻璃，接著又開賓士倒車衝撞大門。事發過後館長PO出照片，透露門市已經緊急修復，「門幾天內裝設」，感謝各界的關心。網紅486先生對此也公開發文喊話，語重心長表示「阿漢，好好經營，不要嘴秋啦！」

▲館長健身房又出事。（圖／翻攝飆捍臉書）

486先生23日在臉書發文，提起館長健身房「又出事」的新聞，嚇得表示：「被棒砸又被開車衝撞？X，誰敢去館長健身房啊？萬一被誤打怎辦。」接著還隔空對館長喊話道「阿漢，好好經營，不要嘴秋啦！大哥跟你講你都不聽」。

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▲486先生發文喊話館長。（圖／翻攝自486先生臉書）

據了解，43歲陳男今日上午先持棍砸「成吉思汗」新北林口店玻璃，接著又開賓士倒車衝撞大門。陳男被警方逮捕到案後，供稱是因不滿館長兩年前在直播中洩漏他的個資和前科，致使他生活困難，所以才會砸店報復洩憤。

館長法務對此則表示，2022年間，成吉思汗三重館與忽必烈健身房發生經營糾紛，當時陳嫌受僱於忽必烈健身房，不知道是否與這次犯案有關，另外陳嫌自稱館長直播曝光個資引發不滿，懷疑說詞是為犯行提供合理理由，由於陳嫌開車撞大門，如果有健身房客人進出將會造成傷亡，除了提告毀損、恐嚇外，將請警方再用殺人未遂送辦。