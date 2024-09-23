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台灣影視實力大爆發　「30部作品」躍上2024釜山影展

記者許逸群／台北報導

第29屆釜山國際影展（BIFF）、亞洲內容暨電影市場展（ACFM）將分別於 10 月 2 日至 11 日與 10 月 5 日至 8 日舉行，台灣共有 30 部作品入圍或入選釜山影展與市場展，成績斐然。文化部、文策院與台北電影節今（23日）特別舉辦釜山影展與市場展行前記者會，為台灣影視作品加油打氣。

▲▼謝盈萱出席釜⼭影展行前記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼謝盈萱、陳姸霏出席釜⼭影展行前記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳姸霏出席釜⼭影展行前記者會。（圖／記者李毓康攝）

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台灣影視實力大爆發，今年除了有30部影視作品、企劃案與出版作品前往釜山影展與市場展外，參加影展盛會的影人更是創下歷史新高。文策院持續為臺灣演員國際造星，繼去年攜手台北電影節合作的「非常演員」企劃，成功將演員許瑋甯、柯震東與薛仕凌推上國際舞台後，今年也持續推動國際造星，與「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & G.OTT Awards）合作，邀請演員柯佳嬿至釜山擔任評審、林柏宏與宋芸樺擔任頒獎嘉賓；去年於 ACA 大獎奪下「年度最佳新星」的臺灣演員陳妍霏，也受邀前往擔任頒獎嘉賓。

▲▼夏于喬與林書宇出席釜⼭影展行前記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲夏于喬與導演老公林書宇。（圖／記者李毓康攝）

入選釜山影展「智奭競賽單元」的《小雁與吳愛麗》，由林書宇編導、苗華川監製，夏于喬與楊貴媚共同參演。導演林書宇表示：「作品入選『智奭單元』讓我十分感動，金智奭先生對臺灣電影有很大的助力，使得這次入選肯定更加特別」。楊貴媚則回想起第一次前往釜山影展與金智奭先生的結識的經歷，感性地分享到：「金智奭先生給了台灣電影、影人很多的善意，希望憑藉來自國際的肯定，著帶領《小雁與吳愛麗》震撼釜山。」

備受期待的台劇《影后》也將亮相釜山開幕紅毯，導演嚴藝文表示：「電影首次躍上大銀幕就在釜山影展，初次與觀眾見面就得直面國際，所以內心十分緊張！」不過，嚴藝文也自信的說到：「我覺得《影后》超好看啦！」謝盈萱則表示：「透過這部片與同劇演員們激盪出很有趣的火花，是個很棒的表驗經驗，希望大家喜歡。」

▲▼曹佑寧與劉修甫出席釜⼭影展行前記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲《刺心切骨》劉修甫與曹佑寧。（圖／記者李毓康攝）

由李沐和曹佑寧主演的《夏日的檸檬草》，陳姸霏、邱以太、項婕如演出的《夜校女生》以及獲得國際好評的《虎紋少女》均入選「特別焦點單元」。同時，曹佑寧與劉修甫的《刺心切骨》，以及今年在坎城影展獲得金攝影機獎特別提及的《白衣蒼狗》將在「亞洲之窗單元」放映。紀錄片《日泰小食》與《曦曦》、劇情片《禁愛絲孃》、《約見波布》、《Tale of the Land》，以及短片《黑犬》等作品也將在今年的釜山影展上大放異彩。

▲▼曾敬驊與李沐出席釜⼭影展行前記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲《誰是被害者2》曾敬驊與李沐。（圖／記者李毓康攝）

此外，在「亞洲內容暨全球OTT大獎」中，《不夠善良的我們》入圍最佳亞洲內容、最佳編劇、蔡健雅入圍最佳原創歌曲、林依晨入圍最佳女主角、柯震東入圍最佳男配角等五項大獎。熱播劇集《正港分局》獲最佳OTT原創，許光漢獲最佳男主角提名。《有生之年》吳慷仁獲最佳男主角提名，《誰是被害者2》李沐及曾敬驊精湛演技，分別獲得最佳女配角與最佳新演員提名。

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