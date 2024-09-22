亂扯星野源偷吃！日爆料網紅「挖不出證據」認輸刪文：很抱歉

記者劉宛欣／綜合報導

日本爆料巨頭「滝沢ガレソ」日前發文稱超人氣女星與老公婚變，男方出軌知名女主播，為了壓消息還砸了10億日圓，全文雖未指名道姓，卻明顯影射星野源與新垣結衣，夫妻倆為此兩度澄清謠言，如今時隔4個月，爆料者終於正式道歉，並於X發文表示已刪除爭議貼文。

▲星野源與新垣結衣遭傳婚變，小倆口為此多次澄清。（圖／翻攝自Instagram／nigehajigram）

根據日媒報導，爆料網紅「滝沢ガレソ」終於刪除了該則爆料貼文，並在X（舊稱推特）上發表了道歉文，承認自己無法證實言論的真實性，對於因此造成的困擾和損害表示歉意。隨後星野源的事務所再次發聲，感謝支持者給予的鼓勵，並呼籲大眾對於社群媒體上的不實消息保持警覺，重申將嚴正面對任何誹謗與不實謠言的擴散。

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▲「滝沢ガレソ」終於發文致歉。（圖／翻攝自X）

此前，日媒《週刊文春》就曾報導指出，「滝沢ガレソ（瀧澤Gareso）」爆料日本社會眾多內幕，是炎上系網紅。他據傳是一名畢業於慶應大學的36歲男性，目前在大企業任職，從外型爽朗的樂團青年，轉身成為百萬網紅，專門揭發各種黑幕，擁有不少死忠支持者。先前爆料星野源與新垣結衣夫婦的事件翻車，私下相當著急，一直到處在問「哪裡有不倫的證據？」堅持了4個月之久才刪文。