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黃嘉千列12項指控！驚爆夏克立以死相逼「跳基隆河」　經紀人回應了

記者孟育民／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，終於在上月14日落幕，確定恢復單身。兩人的離婚判決書21日曝光，當中黃嘉千對夏克立提出12項指控，包括在婚姻中受到言語、肢體等暴力對待，夏克立更曾以死要脅，造成精神極大傷害。對此，夏克立經紀人做出回應。

▲黃嘉千、夏克立。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃嘉千在離婚判決書對夏克立列12項指控。（圖／記者黃克翔攝）

判決書中，可見到黃嘉千提出多達12項指控。由於夏克立禁止黃嘉千給媽媽孝親費，她只能偷偷把賺來的錢給媽媽，但夏克立發現後，竟指控黃嘉千是小偷，「從家裡偷我的錢。」言語辱罵不止於此，夏克立也多次羞辱黃嘉千「和男演員有婚外情」、「一直與四五十個男人在一起」、「外面有男人、是惡魔的妹妹、是巫婆」、「拍A片」，誇張的是，還以死威脅黃嘉千要跳樓自殺，後來真的在基隆河跳河，黃嘉千接獲友人及夏克立父母電話，立即前往現場，並報警和叫救護車出動救援。

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▲▼跨國婚姻最終戰，夏克立出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲夏克立回應了。（圖／資料照／記者黃宥寧攝）

對於跳河自殺一事，夏克立經紀人回應：「這個部分，他是熟悉游泳，有證照的救生員。沒有要自殺的念頭，但是基於還有保護令在身，他不便做過多解釋。」並發聲澄清：「 針對虐待指控給她1052-1-3。台灣家事法院給予的是1052-2，這是夏克立一直要求的，這是基於無法調和的分歧的離婚。 夏克立沒有任何刑事定罪，所有虛假指控的罪名已經被清除。他屢次遭到不實指控、抹黑。我們已經按照判決結果委請律師把9月份扶養費以匯票寄給黃嘉千女士，卻遭她退回。」

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