新海誠動畫《秒速5公分》翻拍真人版　男主角松村北斗…導演是他

記者陳芊秀／綜合報導

日本名導新海誠的代表作《秒速5公分》宣布翻拍真人電影，並敲定男主角由松村北斗飾演。原作動畫被粉絲形容「胃痛系」電影，且畫風絕美，翻拍真人電影，外界看法兩極。

▲新海誠《秒速5公分》翻拍真人電影。（圖／翻攝自X）

《秒速5公分》自2007年首映，總票房1億日幣（約台幣2221萬元）故事分成3個單元「櫻花抄」、「太空人」與「秒速5公分」，描述貴樹與小學同學明里原本感情要好，但在畢業後搬家分隔兩地，彼此透過書信往來，更曾相約再見面，兩人長大各自有自己的生活，彼此的思念仍長留心中。

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松村北斗自己也很常重看《秒速5公分》，對於是否演出也曾猶豫，然而，見到導演奧山由之以及製作團隊對原作的嚮往和愛，加上新海誠對他說「我想看到松本北斗的演出。」這句話，給了他參與這個團隊的勇氣。

如今《秒速5公分》要變真人電影，導演是奧山由之，以拍攝寶礦力水得廣告、米津玄師等人氣歌手MV而聞名，編劇是鈴木史子。新海誠表示「當年的作品帶有很多初期衝動的未完成感，但也正因為如此，它能長久地被人喜愛。當年的我無法再創作出那樣的作品，因此看到奧山導演和團隊重新面對《秒速5公分》，我感到非常興奮。」且他的百億神作《鈴芽之旅》曾找來松村北斗配音，對於能夠松村北斗出演此片表示感激和期待。

▲松村北斗主演真人版《秒速5公分》。（圖／翻攝自X）

《秒速5公分》當年上映在日本票房共1億日幣（約台幣2221萬元），然而絕美的畫風、故事細膩描述角色心境，靠著口碑逐漸讓導演新海誠大受矚目，隨後的作品逐漸開出驚人的票房數字。如今《秒速》翻拍，有人直言「我不明白特地去拍一部已經作為動畫完成的真人電影有什麼意義」、「新海誠的電影很吸引人，因為畫風的壓倒性美感而吸引你，但如果把它拍成真人電影，它就和其他戲劇沒有什麼不同，會失去它的優點」。另外也有網友認為，真人版電影導演奧山由之，本人也是運鏡畫風很美的導演，對於電影相當期待。

▲真人版《秒速5公分》電影導演是奧山由之（左）。（圖／翻攝自X）

新海誠令一部神作《你的名字》也被好萊塢買下版權翻拍真人電影，目前敲定由韓裔美國人導演鄭李爍掌鏡，選角目前尚未發表。