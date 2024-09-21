神田沙也加渣男前任復出失敗！　「有安全疑慮」舞台劇取消演出

記者蔡宜芳／綜合報導

日本33歲男星前山剛久是已故女星神田沙也加的前男友，他2021年因被爆出對神田冷暴力、劈腿，形象受到重創，於隔年宣佈退出演藝圈。他原定將於11月以舞台劇復出，然而該舞台劇卻在20日以安全為由宣佈取消演出。

▲神田沙也加去世後，其前男友前山剛久受到抨擊。（圖／翻攝自神田沙也加、前山剛久IG）

前山剛久20日在Instagram上發佈了一篇題為「《那天和陣雨同行》演出取消通知」的聲明，內容指出「由於各種情況，判斷無法安全地進行公演」。前山也發文說：「為了安全，不得不做出這個決定，對於期待本次演出的觀眾，我感到非常抱歉，讓大家失望了。」

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▲前山剛久參演的舞台劇宣佈取消演出。（圖／翻攝自X／sab_on0404）

前山剛久曾與於2021年去世的神田沙也加交往，後因心理及身體健康問題，在2022年初宣佈暫停演藝活動，並於同年6月退出所屬經紀公司，宣告引退。之後他於2024年2月重新開設Instagram帳號，並在8月的一次雜誌訪談中透露希望重返演藝圈，同月他宣布將在《那天和陣雨同行》中復出。

此前，原定參演《那天和陣雨同行》的女演員高橋彩香、湯田陽花雙雙宣佈辭演，讓前山剛久本就充滿爭議的復出行為受到更大的關注。而此次舞台劇演出取消，前山也在21日刪除了所有與舞台劇相關的貼文，同時關閉了留言功能。