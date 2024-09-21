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《星光閃耀少年》台灣辦海選！　BIGBANG的他助陣選出「9人男團」

記者吳睿慈／台北報導

由愛奇藝國際站製作的選秀節目《星光閃耀的少年》日前宣布找來李聖經擔當主持，21日公布8位實力派導師，節目到訪各國進行海選，其中包含台灣站，集結來自世界各地的精英，打算選出9人男團的出道席位，節目即將播出。

▲▼《星光閃耀的少年》由李聖經主持。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《星光閃耀的少年》由李聖經主持。（圖／iQIYI國際站提供）

《星光閃耀的少年》KPOP導師天團陣容強大，既有演技與歌聲並重的全能藝人李昇基、還有頂流二代團BIGBANG的靈魂主唱大聲、蹈則有國際知名編舞者崔榮晙加盟。說唱領域則有獨特綜藝感帶來無限歡笑的饒舌歌手HANHAE。

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▲▼《星光閃耀少年》台灣辦海選！　BIGBANG的他助陣選出「9人男團」。（圖／iQIYI國際站提供）

▲BIGBANG大聲擔任導師脂質加盟選秀。（圖／iQIYI國際站提供）

此外，還有前女團IZ*ONE隊長後SOLO出道掀起性感旋風的權恩妃，還有創作才華洋溢的HUI，而ERIC與沈姿潤分別來自新世代人氣團THE BOYZ與STAYC，他們不僅是團隊中的老么，更是2000年後的傑出愛豆代表。

▲▼《星光閃耀少年》台灣辦海選！　BIGBANG的他助陣選出「9人男團」。（圖／iQIYI國際站提供）

▲▼《星光閃耀的少年》囊括各領域佼佼者。（圖／iQIYI國際站提供）

▲▼《星光閃耀少年》台灣辦海選！　BIGBANG的他助陣選出「9人男團」。（圖／iQIYI國際站提供）

《星光閃耀的少年》自展開選手招募時，便吸引全球各地有夢想的年輕人關注，製作單位在曼谷、吉隆坡、臺北等地舉行的線下海選中，數千名懷揣著對舞台的熱愛與夢想，競相爭奪這難得的機會。如今，參賽者已準備就緒，將爭奪9人男團的出道席位，這場激烈的角逐中，出道機會將花落誰家？全球粉絲可通過愛奇藝國際站更新節目幕後內容，《星光閃耀的少年》正式播出日期待官方公布。

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李聖經, 星光閃耀的少年, 李昇基, BIGBANG大聲, 崔榮晙, HANHAE, 權恩妃, HUI, ERIC, STAYC沈姿潤

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