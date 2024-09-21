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真人版《航海王》喬巴曝光了！「毛絨絨Q萌背影」5秒爆擊眾粉絲

記者劉宛欣／綜合報導

《航海王》真人版首季在Netflix製作精良，打臉播出前不被看好的聲浪，引發熱烈迴響，很快就官宣製作第二季，目前也正在如火如荼地進行拍攝中。第二季將深入探討磁鼓王國和阿拉巴斯坦篇章，包含喬巴、羅賓等主要角色都將登場。

▲喬巴畫面曝光，克洛克達爾、羅賓的飾演者也已確定。（圖／翻攝自Netflix官方YT、IG）

▲《航海王》第二季即將於2025年公開。（圖／翻攝自Netflix官方YT）

官方公開一段影片，首次揭示了喬巴的背影畫面，雖然喬巴出現僅幾秒時間，但標誌性的帽子和鹿角，毛茸茸的身軀已讓廣大粉絲感到興奮，對其完整造型充滿期待。此外，對於阿拉巴斯坦篇的其他重要角色如克洛克達爾、妮可羅賓，確定分別由喬曼格尼洛（Joe Manganiello）和蕾拉阿波娃（Lera Abova）飾演。

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▲喬巴畫面曝光，克洛克達爾、羅賓的飾演者也已確定。（圖／翻攝自Netflix官方YT、IG）

▲喬巴畫面曝光，克洛克達爾、羅賓的飾演者也已確定。（圖／翻攝自Netflix官方YT、IG）

▲喬巴畫面曝光，克洛克達爾、羅賓的飾演者也已確定。（圖／翻攝自Netflix官方YT、IG）

製作團隊對於如何呈現喬巴一角進行了深思熟慮，考量到喬巴是一名人氣角色，設定也相當特殊，是一只因食用「人人果實」而獲得人類智慧的馴鹿，具有變換形態的能力。對於喬巴的呈現方式，目前看來將使用CG技術，以符合他在原作中的多變形態，至於配音員則尚未公布由誰擔任。《航海王》第二季將於2025年在Netflix上線，具體播出日期尚待官方公布。

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航海王, 喬巴, 羅賓

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