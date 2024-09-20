陳美鳳領軍　曾國城巴鈺主持「愛不止息」晚會募款千萬

記者葉文正／台北報導

「2024愛不止息慈善晚會」今天在內湖舉行，藝人們在協會理事長陳美鳳與秘書長紀寶如呼籲下共襄盛舉，晚會由曾國城與巴鈺主持，共募款一千萬元以上，陳美鳳快速達標，卻表示是前任理事長方芳芳打下好的基礎，才能為台灣優質生命協會與獨老們募得款項。

▲2024愛不止息慈善晚會-曾國城(左起),陳美鳳,巴鈺 。（圖／記者黃克翔攝）

曾國城表示，這個慈善晚會能夠年復一年的做，是前輩與藝人朋友們都願把公忙之餘，抽出時間關懷獨居老人，感念前人種樹，後人乘涼，感謝巴大哥（巴戈），前任理事長方芳芳姊也很關心，今天節目非常精彩，比去年盛大，自己也是參加四年了。

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▲陳美鳳(左起),曾馨瑩,郭子乾。（圖／記者黃克翔攝）

理事長陳美鳳則表示，「要非常謝謝各界，因為有媒體協助報導，讓更多人知道，有很多人是需要被照顧的，讓這麼多朋友都支持我們的協會，藝人力量有限，但結合大家力量，把愛送到更廣的地方。」

城城跟巴鈺有把握一定會把愛傳遞出去，陳美鳳也說，「我以前都是表演，當理事長都有業績壓力，我就是盡量結合大家一起來，也透露城城募到不少，方芳芳當前任理事長也很重要，把協會帶領到不同階段，因為有她，我們力量更大。」並成功募到千萬元款項。

今天演出藝人包括彭佳慧、蕭煌奇、黃小琥、劉福助、向娃、李明依、張瓊姿、謝祖武、陳謙文、廖威廉、郭子乾等人，藝人們賣力演出也是募得款項的主要原因。