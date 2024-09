女神要來了！凱莉米洛明年3月高雄開唱　大家長說話：勢必華麗精彩

記者蕭采薇/台北報導

從澳洲紅遍世界的舞曲天后凱莉米洛(Kylie Minogue),即將在明年3月15日來台開唱,地點就選在高雄世運主場館。凱莉米洛在社群公布最新巡演場次,驚喜出現的「高雄」讓歌迷都相當興奮,已經迫不及待想搶票。

▲凱莉米洛(Kylie Minogue)將於明年3月來台開唱。(圖/翻攝自Facebook)

凱莉米洛即將展開亞洲巡迴,唯一辦在「黃金時段」週六晚間的就是在台灣!而她的魅力之大,今年台灣變裝皇后妮妃雅在《魯保羅變裝秀》決賽上,演出的歌曲就是凱莉米洛的《Padam Padam》。

高雄的「大家長」市長陳其邁也表示,十分歡迎天后的到來,也開心高雄與與其他國際大城市並列其中。陳其邁興奮發文表示:「樂壇女神凱莉米洛,即將降臨高雄!被譽為『不可錯過』的演出,勢必華麗精彩!」

▲凱莉米洛縱橫歌壇超過30年。(圖/路透社)

凱莉米洛全球唱片銷量超過8000萬張,自1988年發行首張錄音室專輯開始,創造包括《Can't Get You Out of My Head》、《In Your Eyes》與《Love At First Sight 》等金曲,多次榮獲葛萊美獎肯定,並在2024年被《時代雜誌》評為百大最具影響力人物之一。