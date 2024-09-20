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女神要來了！凱莉米洛明年3月高雄開唱　大家長說話：勢必華麗精彩

記者蕭采薇／台北報導

從澳洲紅遍世界的舞曲天后凱莉米洛（Kylie Minogue），即將在明年3月15日來台開唱，地點就選在高雄世運主場館。凱莉米洛在社群公布最新巡演場次，驚喜出現的「高雄」讓歌迷都相當興奮，已經迫不及待想搶票。

▲凱莉米洛（Kylie Minogue）將於明年3月來台開唱。（圖／翻攝自Facebook）

▲凱莉米洛（Kylie Minogue）將於明年3月來台開唱。（圖／翻攝自Facebook）

凱莉米洛即將展開亞洲巡迴，唯一辦在「黃金時段」週六晚間的就是在台灣！而她的魅力之大，今年台灣變裝皇后妮妃雅在《魯保羅變裝秀》決賽上，演出的歌曲就是凱莉米洛的《Padam Padam》。

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高雄的「大家長」市長陳其邁也表示，十分歡迎天后的到來，也開心高雄與與其他國際大城市並列其中。陳其邁興奮發文表示：「樂壇女神凱莉米洛，即將降臨高雄！被譽為『不可錯過』的演出，勢必華麗精彩！」

▲▼凱莉米洛,莎朗史東,湯姆漢克 。（圖／路透社）

▲凱莉米洛縱橫歌壇超過30年。（圖／路透社）

凱莉米洛全球唱片銷量超過8000萬張，自1988年發行首張錄音室專輯開始，創造包括《Can't Get You Out of My Head》、《In Your Eyes》與《Love At First Sight 》等金曲，多次榮獲葛萊美獎肯定，並在2024年被《時代雜誌》評為百大最具影響力人物之一。

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