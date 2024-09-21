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「小調歌后」聲帶囊腫　大走音演唱會後偷哭

記者葉文正／台北報導

東風衛視《音樂welcome》全新第三季改版注入新血，邀來知性暖男蔣偉文與企業領袖魏淑蓮攜手主持，為觀眾帶來成功人士的音樂與人生故事。全新一季將注入更多音樂火花！

▲《音樂welcome》全新第三季改版注入新血，邀來知性暖男蔣偉文(左)與企業領袖魏淑蓮(右)攜手主持。（圖／東風衛視提供）

▲《音樂welcome》全新第三季改版注入新血，邀來知性暖男蔣偉文(左)與企業領袖魏淑蓮(右)攜手主持。（圖／東風衛視提供）

首集邀來金嗓歌后林淑容分享她的動人故事，林淑容睽違多年再度亮相，分享她復出背後的感人故事。雖然經歷情感波折、聲帶受損及父母離世的悲痛，但她對歌唱的熱情始終未減。此次節目中，她還透露將於9月28日在高雄流行音樂中心舉辦《林淑容2024昨夜星辰世界巡迴演唱會》，演唱多首經典曲目如〈昨夜星辰〉和〈無言的結局〉，這讓主持人蔣偉文感觸良多，因為這些歌曲也是他媽媽的最愛。

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▲《音樂welcome》全新第三季改版注入新血，邀來知性暖男蔣偉文(左)與企業領袖魏淑蓮(右)攜手主持。（圖／東風衛視提供）

▲兩人訪問林淑容(中)。（圖／東風衛視提供）

節目中，蔣偉文特別提到〈昨夜星辰〉這首歌給他帶來很多回憶，當時他們全家移民到美國，蔣偉文的媽媽在美國居住的時候沒有社交，生活非常無聊，每天在家都是看連續劇和聽歌，蔣偉文透露：「那時我在美國，他們幾乎都是聽淑容姐的歌曲，最常聽我爸媽放〈昨夜星辰〉這首歌。」林淑容當場還清唱一小段〈昨夜星辰〉，聽完蔣偉文馬上笑說：「好像時光倒流，我已經看到我媽媽在美國那個房子裡面，彷彿在廚房裡做菜的樣子。」

林淑容回憶，她因為情傷隱退樂壇多年，個性保守傳統的她直到27歲才初戀，當年男友創作的〈無言的結局〉成為她的代表作，但兩人的感情最終無疾而終，為了怕男方會再找她，一躲就躲了將近十年，林淑容還自嘲：「我們兩個還真的是『無言的結局』啊！」

直到2007年爸爸生病對她說：「淑容，我很想在電視上看到妳唱歌。」因為爸爸的一句話讓她再度重返舞台，一復出馬上就有人來找她開演唱會，卻在練唱時發現，一唱到高音，聲音就破掉，結果竟然是聲帶長囊腫，醫生當時直接對著囊腫注射類固醇，讓她一個月都無法講話，連跟家人溝通都用比手畫腳或是寫字的，到了演唱會當天，她從頭到尾沒有一個音是準的，因為類固醇打下去，聲帶變得沒有彈性，她唱完之後一個人躲起來偷偷地哭，甚至想說如果真的不會好，她就要放棄不唱了！

最後在親友的鼓勵下，林淑容開始調適心情，天天運動，保持充足的睡眠，在兩三年間就恢復了百分之九十，她認為心情很重要，千萬不要自己嚇自己，現在的她就是把重心放在唱歌上，勤運動為演唱會準備，調整到最佳的狀態，她還預告9月28的演唱會，演出內容將涵蓋經典流行曲、台語歌曲及黃梅調，讓歌迷們敬請期待！

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