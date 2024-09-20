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賭王千金「瘦到脫相」衝熱搜！　臉頰凹陷、鎖骨凸出對比超驚人

記者劉宛欣／綜合報導

已故賭王何鴻燊的四房長女何超盈，一直以來都是媒體關注的焦點，婚前經常登上各類娛樂新聞。2019年她與小8歲的哈佛高材生老公辛奇隆（Thomas）結婚後，逐漸淡出螢光幕前，兩人婚後育有一女，結婚當時她的「幸福肥」就曾引發討論，不過產後不到一年，她很快就恢復纖細身材，已經減少出現在公眾場合次數的她，最近罕見出席公開活動上，激瘦身形迅速引起關注，登上熱搜。

▲何超盈瘦身有成，但凹陷的臉頰引起擔憂。（圖／翻攝自微博）

▲何超盈結婚時的身形讓人印象深刻。（圖／翻攝自微博）

何超盈在婚後，曾經發文坦言自己曾因社交恐懼而減少露面與拍照，生活變得簡單低調。然而，遠離鏡頭以後的她，一直在默默進修充實自己。今年5月，她在Instagram上分享了自己順利取得博士學位的好消息，正式成為「何博士」。這無疑是她人生中的一大里程碑。

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▲何超盈瘦身有成，但凹陷的臉頰引起擔憂。（圖／翻攝自微博）

▲何超盈瘦身有成，但凹陷的臉頰引起擔憂。（圖／翻攝自微博）

近日，何超盈罕見現身某慈善晚宴，與姊姊何超瓊結伴同型。當天，她身穿紅色珠片長裙，手上佩戴著巨型鑽戒，並配上特別版的愛馬仕手拿包。最引人關注的是她消瘦的身形，尤其是她凹陷的臉頰，更是引起了許多網友的擔憂，一瞬間「何超盈瘦到脫相」衝上熱搜，不少人認為她瘦身的速度與前後對比程度相當驚人，與她懷孕時的身形相比，如今幾乎判若兩人。

▲何超盈瘦身有成，但凹陷的臉頰引起擔憂。（圖／翻攝自微博）

▲何超盈久違出席活動。（圖／翻攝自微博）

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