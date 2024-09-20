包偉銘結婚9年霸氣送嬌妻「超貴重大禮」　還加碼：副卡隨便讓她用

記者蔡琛儀／台北報導

包偉銘和老婆劉依純結婚9週年，夫妻倆平時愛旅遊，享受人生，這次也到馬爾地夫慶祝，先從台灣飛到新加坡待了三天，再轉機過去，時間安排寬鬆，體力、心情也能負荷。他今年準備號稱「非常貴」的禮物，原來是「承諾」，讓劉依純笑得超開心，打趣說：「『承諾』無價的，這樣代表我可以予取予求。」包偉銘也說，只要副卡隨便讓老婆用，她就已經很滿意了。

▲包偉銘、劉依純歡慶結婚9週年。（圖／翰森娛樂提供）

兩人在新加坡品嚐肉骨茶、海南雞飯等各式美食，隨後前往馬爾地夫，包偉銘表示，一踏上島嶼，就感受到濃厚的浪滿情懷，無論白天、下午看夕陽，或是晚上，身心靈全都被洗滌了，也吃到很多新鮮的龍蝦、螃蟹等海鮮大餐。

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問到每年的景點由誰決定？劉依純說是她，因她從小就希望能造訪浪漫國家及地區，包偉銘笑認：「她的意見最大，聽她的準沒錯。」至於旅行必備物品就是藥品，包偉銘說幾乎佔行李箱1/3空間，嘴甜稱「劉依純是謹慎的人，我的話就是準備好銀彈，帶滿帶夠。」另外就是保持一顆愉悅的心情最重要。

▲▼包偉銘、劉依純到馬爾地夫旅遊。（圖／翰森娛樂提供）

提到結婚9週年和過往最大的不同，包偉銘說，兩人信任感越來越深，也越來越依賴彼此，那隨著年紀增長，會有「健忘現象」發生？包偉銘笑說「我們都很健忘，是現代文明人的特徵，不過我們通常只會記得對方的好，不好的話，轉個身就忘了。」