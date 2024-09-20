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I.M答應「把MONSTA X帶來台灣」　粉絲求婚⋯他傲嬌回：不要！

記者吳睿慈／台北報導

南韓野獸團體MONSTA X成員I.M於19日在ZEPP NEW TAIPEI舉辦個人首次世界巡迴演唱會，以搖滾樂隊形式演出，一連換了4套表演服，讓全場1800名MONBEBE（MONSTA X官方粉絲名）大呼值回票價。他許久沒來台灣表演，先是甜喊一聲「老婆」瞬間點燃全場氣氛，接著又用超標準的中文說：「歡迎來到我的演唱會，好久不見！」現場尖叫聲四起。

▲▼▲▼I.M答應「把MONSTA X帶來台灣」　粉絲求婚⋯他傲嬌回：不要！。（圖／索尼提供）

▲I.M首度在台舉辦個人演唱會。（圖／索尼提供）

I.M演唱完〈Burn〉、〈More〉後，嘴甜喊著粉絲「老婆」，台下反應超熱烈，他害羞不已。原來早在彩排時，他就已經先跟歌迷學了「老婆」的中文發音，當時台下有粉絲開玩笑高喊「嫁給我」，他則傲嬌秒回：「不要～不行！」

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▲▼I.M答應「把MONSTA X帶來台灣」　粉絲求婚⋯他傲嬌回：不要！。（圖／索尼提供）

▲I.M寵粉一百分。（圖／索尼提供）

而到了正式演出時，有粉絲表示上次見面已是2018年，I.M一臉不敢置信地說：「已經過了6年了啊，大家好像都沒有忘記我耶，那你們有想我嗎？謝謝大家，我真的好開心，因為真的好久沒來了，台北是我這次亞洲巡迴的第一個城市，準備好了嗎？好！很好，現在的氣氛也很好！」

他在演出上講中文上癮，現學現賣新世代流行語「水啦」，還隨口哼唱一段中文歌〈想你的夜〉，他害羞地笑說：「我突然想起（這首歌），雖然記不太清楚歌詞了，但我記得旋律，代表我真的很想看到大家！」還加碼演唱〈Slowly〉，「雖然歌詞都是韓文，大家要跟著唱可能會有點困難，但沒關係，就由我來為大家演唱吧！」，言行舉止都相當寵粉。

▲▼I.M答應「把MONSTA X帶來台灣」　粉絲求婚⋯他傲嬌回：不要！。（圖／索尼提供）

▲I.M承諾把MONSTA X帶來台灣。（圖／索尼提供）

隨著演唱會步入尾聲，他也感性地說：「看到巡迴演唱會的場次表上有台灣時，覺得非常悸動，因為以前和（MONSTA X）哥哥們有很多美好回憶，隔了這麼久再來台灣，發現大家還是這麼可愛，能再次來到這裡真的意義非凡，非常想念大家，謝謝你們，我愛你們，我還會再來的！」約定下次「一定會跟哥哥們（MONSTA X）一起來的」，整場演唱會也在〈Dumb〉合唱聲中劃下完美句點。

▲▼I.M答應「把MONSTA X帶來台灣」　粉絲求婚⋯他傲嬌回：不要！。（圖／索尼提供）

▲I.M結束台北站巡演後，將繼續前往東京、泰國、澳門等地。（圖／索尼提供）

結束亞洲巡迴的台北站演出後，I.M將馬不停蹄繼續前往東京、泰國、澳門等地，繼續與歌迷們近距離見面。演唱會同名EP《Off The Beat》已在各大數位平台上架，欲了解更多I.M活動近況，請密切關注Sony Music Taiwan K-POP官方Instagram、臉書粉絲專頁。

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