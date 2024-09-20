盧學叡成功甩肉42公斤！ 為減肥誤信偏方竟去「吃土」

記者葉文正／台北報導

男歌手盧學叡過去從歌唱選秀節目出道，溫柔嗓音深受粉絲喜愛，近期公佈肥胖黑歷史，坦言疫情前常聚餐吃美食、胃口變大日漸發福，體重一度飆破127公斤，直至健康拉警報才開始積極減肥。

▲盧學叡愛吃美食不忌口，過去體重巔峰標到127公斤。（圖／年代提供）

近日盧學叡登上《聚焦2.0》分享甩肉心路歷程，他表示當時檢驗出高血壓及高膽固醇，被醫師警告「若不減肥恐一輩子吃慢性病藥物」才讓他有所警覺，事後盧學叡花一年半時間減下42公斤恢復正常體態，瘦身成功讓他開玩笑直呼：「我減掉一個蔡依林！」。



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▲盧學叡瘦下來判若兩人。（圖／年代提供）

盧學叡過去為吃美食完全不忌口，自曝每天需要吃7餐，且每餐至少要吃2碗飯才有飽足感，體重一度標到127公斤，當時完全沒自覺過度肥胖，反而自嘲很像吉祥物相當可愛，直到蹲下綁鞋帶都開始喘，才驚覺健康已經亮紅燈，檢測發現血壓破200、膽固醇破230，醫師警告再不減肥恐一輩子吃降血壓藥，盧學叡才下定決心積極減肥，減肥過程中一度走火入魔，相信網路偏方去「吃土」，連續吃幾天發現體重沒下降，才回歸健康的方式瘦身，靠多吃蔬菜及肉類、減少白飯份量，如今成功瘦下42公斤，血壓也回歸到正常指數。



▲盧學叡接受檢測。（圖／年代提供）

盧學叡在《聚焦2.0》接受「耳脈儀」測量，檢測發現最近受壓力影響導致睡眠品質欠佳，以及水分攝取量不足，當心未來成為腎結石高危險群，盧學叡坦言有慢性病家族史，父親罹患心臟病及高血壓病史，過去常因心律不整送醫急救，經過這次暴肥經驗，往後會更注意自身健康，醫師則提醒民眾，心律不整症狀包含心悸、胸悶、噁心、冒冷汗、呼吸困難…等，若有家族病史平常更該忌口維持體重並多做有氧運動，以免疾病纏身。