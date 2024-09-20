串流收視週榜／《好搭檔》2夯劇完結倒數！《原子少年2》殺出重圍

記者陳芊秀／綜合報導

韓劇《好搭檔》20日播出大結局，該劇自播出以來收視在台灣各家串流平台都闖出好成績，日劇《海的開始》也將於下週一（23）播出大結局，，台劇《今夜一起為愛鼓掌》也是平台霸榜劇。而香港電影《九龍城寨之圍城》成為近期串流的霸榜片，《ETtoday星光雲》與大家關注最新一周串流收視又有何變化！

friDay影音／《海的開始》完結倒數

▲friDay影音收視週榜（9/9-9/15）。（圖／friDay影音提供）

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目黑蓮是偶像男團「Snow Man」人氣成員，打破「偶像避免在戲裡當爸」的業界刻板印象，主演《海的開始》，飾演個性溫柔的上班族，某天意外得知自己有一個7歲的女兒，父女關係從陌生到熟悉，加上每週都有爆淚哭點，引發無數共鳴，除了7歲童星泉谷星奈大受矚目，在日本串流網路播放量已經突破5200萬，是2024年截至目前為止，播放量最高的劇集。該劇只剩一集就大結局，最終網路播放量以及收視率都將是外界關注焦點。

▲《海的開始》童星泉谷星奈演技大受矚目。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《九龍城寨之圍城》霸榜

▲Hami Video收視週榜（9/9-9/15）。（圖／Hami Video提供）

《九龍城寨之圍城》上線串流第一週便空降收視冠軍，第二週仍霸榜第一，且在台灣票房突破4000萬，在串流也發揮收視威力。該片以九龍城寨為故事舞台，重現1980年代的香港，除了古天樂、郭富城等影帝演出，林峯、劉俊謙、伍允龍人氣再飆升，是票房收視雙收的作品。

iQIYI／《好搭檔》完結倒數

▲iQIYI收視週榜（9/9-9/15）。（圖／iQIYI提供）

張娜拉主演的《好搭檔》在南韓收視率不斷刷新高，在台灣也在多個串流平台收視強勁，本週持續在iQIYI排名第2名，完結後可望再吸引一波收看熱潮。台劇《今夜一起為愛鼓掌》上週在平台收視第3，本週則落到第10名。

▲《好搭檔》收視強勁。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／《新宿野戰醫院》Threads追劇文多

▲KKTV收視週榜（9/9-9/15）。（圖／KKTV提供）

《新宿野戰醫院》成為夏季檔討論度、觀看數雙高的日劇，由鬼才宮藤官九郎擔任編劇，描述新宿歌舞伎町裡的一家「聖心醫院」，醫護人員以及他們每日面對的醫病事件，全劇已於9月11日播畢。該劇找來小池榮子、仲野太賀等人主演，加上生瀨勝久、柄本明等資深演員，搞笑之餘又暗藏諷刺社會時事的觀點，打中不少觀眾的心，Threads也有不少追劇文。

LINE TV／《原子少年2》奪冠

▲LINE TV收視週榜（9/9-9/15）。（圖／LINE TV提供）

台灣的男團選秀節目《原子少年2》在眾多熱劇中殺出重圍，本週奪下收視第一，該節目由詹仁雄出品，藝人坤達、歐漢聲、健志擔任星際導師，共有54名選手參加，分成6顆星球組合展開競賽，最終冠軍星球可以獲得百萬休旅車，節目打從開播以來就在收視高位，首度奪下平台收視冠軍。另外金鐘獲得16項提名的《八尺門的辯護人》，首度在LINE TV上線，收視排行第3。

▲《原子少年2》收視殺出重圍。（圖／翻攝自臉書）

MyVideo／尺度大《今夜一起為愛鼓掌》

▲MyVideo收視週榜（9/9-9/15）。（圖／MyVideo提供）

大尺度台劇《今夜一起為愛鼓掌》持續在平台蟬聯收視第一，同時在多平台上架的《八尺門的辯護人》，在MyVideo排行第10。即將完結的《好搭檔》持續第2，古裝陸劇《長樂曲》近日則已經播出大結局，播畢前在台灣收視排行相當亮眼。

▲《八尺門的辯護人》上架多平台收視再發威。（圖／MyVideo提供）