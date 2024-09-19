小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星小S（徐熙娣）2005年和老公許雅鈞結婚之後育有3個女兒，大女兒許曦文（Elly）日前才剛到南加州大學讀書，平時會在社群分享近況的她，最近透過Threads發文分享與爸爸同框打電動的合照，同時也意外曝光父女倆私下的真實互動。貼文一出，立即掀起網友討論。

▲小S女兒Elly分享與爸爸同框的照片。（圖／翻攝自Threads／polarbearelly）

照片中，Elly和爸爸都坐在賽車遊戲模擬器上，她穿著黑色短袖T恤和黑色長褲，正持遊戲把手，表情專注且露出微笑。爸爸許雅鈞則身穿一件黑色運動上衣和短褲，也正專心地操作遊戲方向盤。父女倆坐在一個明亮且具有現代感風格的室內，背景有橘色沙發和一些家居裝飾，完美襯托家庭休閒時光，以及彼此正在享受一起玩遊戲的樂趣。

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▲小S女兒Elly分享近照。（圖／翻攝自Threads／polarbearelly）

此外，Elly還在文中附上一張個人自拍照，透過她分享的照片可見到，她身穿一件黑色的低胸無袖上衣，並把頭輕微偏向一邊，舉起右手並放在頭後，露出自然的表情。Elly身上還搭配幾件金色飾品，包括頸鍊、手環，和耳環，完美展現她典雅的造型。照片曝光後，吸引許多網友按讚，同時也忍不住留言驚呼「真的太美麗。」