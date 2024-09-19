歐陽妮妮懷孕…好友王子早知情！　「缺席寶寶性別趴」原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

《男言之隱》今（19）日舉行2024全新卡司首演記者會，彩排釋出16分鐘精彩片段讓觀眾先睹為快。編導黃致凱時隔9年重啟創作，不僅讓經典角色傳承，更讓背景人設與時俱進，對於即將到來的首演場，眾演員都表示既緊張又期待，全台巡演台北場將於9月20日至9月22日在城市舞台加演。

▲《男言之隱》舉辦首演記者會。（圖／記者湯興漢攝）



故事工廠藝術總監暨編導黃致凱表示「距離《男言之隱》的首演，已經9年了。我一直在想，每個人無論年齡、性別，一定都對愛情有過憧憬與想像，重啟時原以為我可以偷懶不動本子，但我發現，我錯了！這齣戲必須和時代的脈動一起呼吸。」

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▲《男言之隱》舉辦首演記者會。（圖／記者湯興漢攝）



黃致凱強調「2024版本的最大改變就是角色的設定和命運，另外我們的舞台也全新製作，美學升級。將使用旋轉舞台，圓形的舞台就像唱盤，男男女女在旋轉的唱盤上，譜出令人怦然心動的戀曲。希望觀眾跟我們一起走進劇場，找回年輕時的心跳。」

▲《男言之隱》舉辦首演記者會。（圖／記者湯興漢攝）



温貞菱飾演能聽見男人心聲的女主角「宜蘋」，詮釋經典角色讓她收獲滿滿，坦言「這段期間在表演上無論是聲音、肢體還是即興創作，總覺得每天都有大量的訊息可以修正，非常需要時間來專注調整，目前正痛快地體驗著。」

▲温貞菱在《男言之隱》中飾演女主角「宜蘋」。（圖／記者湯興漢攝）

劇尾一段男女主角各自抒發心意的獨白，由温貞菱親自撰寫，分享「在跟編導一同討論宜蘋的心境之後，發現自己的生命經歷也跟宜蘋很像，是在反省、省思自己的生命經驗後寫下的。」編導黃致凱有感地說「這段獨白温温寫得太動人了。」

▲温貞菱在《男言之隱》中飾演女主角「宜蘋」。（圖／記者湯興漢攝）

而劇中有唱歌橋段，温貞菱自我解嘲唱歌不是強項，要勤練音準。對此眾人連忙為她解圍「五音不全是宜蘋的人設，情感比音感更重要！」惹得哄堂大笑。

▲温貞菱在《男言之隱》中飾演女主角「宜蘋」。（圖／記者湯興漢攝）



邱勝翊（王子）時隔11年重新挑戰舞台劇，認為最後的落淚獨白戲是最難的一場戲，坦言「Ending那段演出時，我照著情緒走，女主角的詞非常感人，我會被她的情緒感染並順著她的情緒講出耀霖（角色名）內心深處的自白。」

▲王子時隔11年再次挑戰舞台劇。（圖／記者湯興漢攝）

這次還有許多唱歌的橋段，王子為此下足苦功，前期也另外找老師練習「透過不斷的演練讓詞和曲的概念在心裡加深印象，最難的是要自彈自唱，需要花很多時間練習。」面對即將到來的首演場，王子表示壓力確實滿大，劇團很用心排練，每個人都無私分享經驗，自己也很樂在其中，「比較擔心走位，今天第一次進來場地要趕緊熟悉。」

▲王子時隔11年再次挑戰舞台劇。（圖／記者湯興漢攝）

王子的表現獲得編導黃致凱的讚許，直呼「王子從棒棒堂的青春模樣，變得更成熟、更有魅力，這些年來的人生歷練，都將成為他創造角色的能量。」

▲王子時隔11年再次挑戰舞台劇。（圖／記者湯興漢攝）



此外，王子也被問到好友歐陽妮妮懷孕的喜訊，他趁勢宣傳新戲笑稱「確實有點『難言之隱』。」兩人從小認識，有十多年交情，直呼「沒想到她比我還先結婚生子，滿早之前就知道她懷孕」雖然他有受邀到寶寶性別趴，但因為舞台劇排練所以沒有去。

▲王子被問及好友歐陽妮妮懷孕。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



全新卡司同時邀來實力派演員梁正群、王樂妍的加入。梁正群曾發行過專輯也有音樂製作的經驗，成為他詮釋音樂製作人「名揚」一角最大的底氣，劇中周旋在温貞菱、王樂妍兩個女人之間，梁正群與飾演前女友的王樂妍有多場對手戲，他說「我跟樂妍合作過，彼此默契是有的，很喜歡劇情尾聲有一段與她互相坦白心聲的那場戲，尤其這次名揚和Cindy（王樂妍角色名）的結局對比9年前版本是完全翻轉的，所以那場戲演得很過癮。」

▲《男言之隱》找來新卡司梁正群、王樂妍。（圖／記者湯興漢攝）



王樂妍時隔4年再度與故事工廠合作，飾演對感情相當死心踏地的白富美「Cindy」一角，她坦言注入了滿滿的屬於王樂妍版的Cindy「編導說我的角色就是高級海灘（英文諧音梗），我覺得Cindy戲裡在走的路，是好多年前我曾經走過的路，像是看到了以前那個戀愛腦、為愛撞得頭破血流，依然傻傻陷在其中的過往，於是這次讀本的時候特別跟編導討論，覺得這一版的Cindy應該要有不一樣的結局。」

▲王樂妍飾演白富美。（圖／記者湯興漢攝）



故事工廠《男言之隱》2024純愛加演，嶄新卡司集結温貞菱、邱勝翊、梁正群、王樂妍、朱陸豪、劉珊珊、郭耀仁、百白、逸祥、劉桓、鄭鼎諺、柯朋宇、林芷芸，以及特別演出的王宏恩。

▲《男言之隱》舉辦首演記者會。（圖／記者湯興漢攝）

故事描述擁有「聽見男人心聲」超能力的女主角宜蘋，在生活中，成為一位能看透對方底牌的玩家，她的愛情與工作如魚得水。多年後某次意外中，她失去了超能力，卻在此時遇見兩個男人，一位是讓她怦然心動的音樂製作人；一位是苦悶壓抑的作曲才子。宜蘋得重新歸零，學習傾聽，才能找回愛的初心。

▲《男言之隱》舉辦首演記者會。（圖／記者湯興漢攝）