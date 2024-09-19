本土劇女神「消失螢光幕1年」露面　韓瑜曝曬拍戲…真實膚況曝光

記者黃庠棻／嘉義報導

華視最新台劇《阿榮與阿玉》在嘉義東石、布袋如火如荼拍攝中，今（19）日開放媒體探班，劇中演員柯叔元、韓瑜、林玟誼、張睿家、黃西田、柏妍樺、黃新皓都穿著劇中造型現身接受訪問。尤其是近期較少公開露面的本土劇女神韓瑜，凍齡狀態引起關注。

▲《阿榮與阿玉》在嘉義拍攝。（圖／華視提供）

44歲的本土劇女神韓瑜今（19）日穿著一身輕鬆的條紋襯衫現身，雖然在酷熱的嘉義拍攝了一整個夏天，整個人的皮膚狀態依舊保養得宜，白皙透亮之外也看不太出臉上的皺紋，加上身材纖細且凹凸有致，讓久違公開露面的她一現身就吸引眾人目光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲韓瑜久違露面，狀態依舊保養得宜。（圖／華視提供）

這一次韓瑜在《阿榮與阿玉》中，飾演一名廟裡的主委，個性比較大喇喇、率真，是個不折不扣的大姐頭，劇中還有打戲。為此，韓瑜接受劇組安排參加散打訓練，總共上了5堂課，一次都要上3小時才下課，讓她直呼「年紀大了吃不消」。





▲韓瑜這次在《阿榮與阿玉》飾演廟裡的主委。（圖／華視提供）

對此，韓瑜進一步解釋，上完第一堂散打課後，身體就痛到需要扶著椅背才能起身，不是肩膀、大腿痠痛，就是腰部出狀況，讓她忍不住提出要拉長上課的空檔來消化，感嘆「歲月不饒人」，不過她強調打戲絕對沒有替身「都是自己來」。