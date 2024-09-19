徐佳瑩驚喜開「超奢侈版直播」　憂：下次大家會不會直接關掉

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后徐佳瑩即將在本週六及10月5日，分別在香港及高雄舉辦演唱會，因此中秋節沒假放，反而照常開工為兩場演唱會練團，她在空檔邀約樂手老師們，直接就在練團室裡為歌迷開了一場「豪華奢侈版佳瑩之音」直播，精心編排了與秋天有關的歌單，用歌聲與歌迷團圓。

▲徐佳瑩中秋還忙著為高雄、香港演唱會彩排。（圖／亞神提供）

以往的「佳瑩之音」都是徐佳瑩在自己的房間裡自彈自唱，與粉絲閒話家常，這兩天忙著為演唱會在練團室彩排的她，特地與一同征戰了多場演唱會的樂手老師們加練了幾首應景的歌曲，在晚餐時刻開直播與粉絲共度，她笑說：「不管現在是你一個人在看直播，還是身邊有很多人陪著，我都希望今天的歌可以讓你們覺得很好聽、很愉快。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她先以自己的歌曲〈一樣的月光〉開場，接著選唱了收錄在蘇打綠《秋：故事》專輯中的〈我好想你〉，告訴歌迷：「如果你現在是一個人，又想到一些超級想念的事，沒關係，有我陪你！」接著還唱了侯湘婷的〈秋天別來〉，表示即使歌曲寫得是因為還無法忘記對方，所以希望秋天不要來，但其實就算自己一個人，還是可以懷抱著思念過個溫暖的秋季。最後徐佳瑩以理想混蛋的〈不是因為天氣晴朗才愛你〉作為直播的結尾，希望大家不論在夏秋冬哪個季節都可以充滿愛。

▲徐佳瑩邊彩排邊開直播。（圖／亞神提供）

越唱越high的她，竟然突然從秋天的歌唱到新年歌曲〈恭喜發財〉，並且載歌載舞，笑翻眾人，她在「咚咚隆咚鏘」的歌聲中吆喝著樂手老師們即興伴奏，相當搞笑。不過這次播陣仗太豪華，徐佳瑩忍不住說：「糟糕！下次如果『佳瑩之音』回到我自己的房間，大家會不會變得『由奢入儉難』，覺得怎麼只有我一個人，然後就關掉直播？」相當逗趣。