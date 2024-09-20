《夏日的檸檬草》7、8年級生夢回高校時光　票房亮眼並前進釜山電影節

文／女子學

青春浪漫電影《夏日的檸檬草》，劇情改編瑪琪朵的同名網路小說。電影版由《村裡來了個暴走女外科》導演賴孟傑執導，集結《誰是被害者2》李沐、「SHOU」婁峻碩、《華麗計程車行》曹佑寧領銜主演。《夏日的檸檬草》多在高雄、屏東等地取景，在熱情難卻的南台灣，演出青澀純情的校園浪漫情節，也許我們都已脫離校園許久，但也如電影所述，在青春年華留下的美好將如同夏日檸檬草的氣味，長存在腦海之中。

《夏日的檸檬草》以高中生王曉夏（李沐飾）為主角，整日與青梅竹馬楊宗祐（婁峻碩飾）出雙入對的曉夏，使兩人成為校園默認的情侶組合。一日，建中轉學生程奕（曹佑寧飾）以華麗姿態登場，帥氣且五育均優的理想條件，使曉夏下定決心要向程奕展開追求。見此情況，愛慕曉夏的宗祐無法坐視不管，在夏季開展的戀愛三角情節，困擾著每個渴望愛的純情學子。

▲青春浪漫電影《夏日的檸檬草》。（圖／《夏日的檸檬草》劇照，下同）

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為了融化程奕冰冷的心，曉夏開始展開積極的攻勢，甚至不惜模仿對方的作息，渴望藉由實現「量子糾纏」，拉近與程奕的距離，荒謬的手段更顯曉夏對愛執著。因家庭因素而遠赴美國念書的程奕，回台之後只惦記著童年唯一的朋友，盼望能再見一面的念頭，使程奕對新環境提不起絲毫興趣；然而，在目睹曉夏荒唐的行動後，程奕看見了她與童年玩伴的相似之處。

電影中，故事舞台「南日高中」的校園主場景，多在左營高中及岡山高中進行取景，畫面中的老舊書桌與校舍，伴隨再熟悉不過的下課鐘，讓7、8年級生瞬間夢回高校時光。巧合與機緣再次串起兩人姻緣，身為緋聞男友的宗祐聞之色變，總是在曉夏背後默默守護的宗祐，有意無意地向程奕發起挑戰，甚至創作一首歌曲，渴望能透過歌曲，向心上人傳達不敢說出的心聲。

婁峻碩獻唱電影主題曲，票房亮眼並前進釜山電影節

眼見曉夏為自己的付出，程奕也開始在意起了曉夏，電影逐漸瀰漫出曖昧的氛圍。社團成果發表當天，宗祐因為間接拒絕了學姊的追求，導致樂團無法正常開演，慶幸曉夏熟記宗祐創作的歌曲，為免樂團的努力付諸流水，曉夏緊急登台擔任女主唱。故事的發展彷彿為台上二人做鋪墊，滿懷期許來到現場的程奕則是倍感痛心，決定從複雜的三角關係抽離，甚至斥責曉夏玩弄彼此的心意。

電影中熱音社成果發表的歌曲〈不小心〉巧妙地貫串全片，是由程典作詞作曲、婁峻碩獻唱，副歌直白的歌詞唱出三位主角糾纏的情意，李沐與婁峻碩的合唱亦是全片最大亮點。除了主演群的出色表現，資深演員林美秀、樊光耀、曾珮瑜、李璇出演男女主角的家人，每個角色都是編導精心安排，不使電影只有甜膩的愛戀情節而使人厭煩。

《夏日的檸檬草》已在上映全台各大戲院，累積迄今2,500萬票房，並傳出入選釜山電影節的好消息，再再肯定該片作為約會電影的好選擇。

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