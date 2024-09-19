Jennie美國吃飯「身旁驚現大咖男偶像」　公司急出面交代真實關係

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星Jennie近日在美國工作，熟料遭到當地狗仔跟拍，她與男星Bambam在一家日式料理用餐，兩人有說有笑聊著天，卻意外爆出戀愛緋聞。對此，經紀公司19日緊急出面解釋兩人的關係，強調他們只是好朋友，否認了戀愛傳聞。

▲Jennie美國吃飯身旁驚現Bambam，意外傳緋聞。（圖／翻攝自Jennie、jpeghype IG）



Jennie近日前往美國工作，據了解，她近期與哥倫比亞唱片簽約，即將在10月回歸歌壇，忙於音樂工作上，18日被拍到近況，她與GOT7成員BamBam突然現身一家當地有名的日式料理店，兩人忙著聊天，恰好被當地狗仔同框照，因而引起熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Jennie跟Bambam有私交，卻意外傳成緋聞。（圖／翻攝自Jennie、Bambam IG）



兩位偶像同框曖昧照瘋傳，稍早，Jennie經紀公司對外發表立場，「跟Bambam的戀愛傳聞不是事實，平時就有交情的兩人只是在美國見面吃個飯而已。」至於兩人怎麼熟識，公司並未詳細交代，但有粉絲猜測應是Lisa牽線認識。

Jennie此趟訪美是為工作前往，她日前剛與唱片公司簽約，即將在10月回歸樂壇。另外她的個人官咖也在近日開設，只是她錄著音頻喊粉絲為「Ruby」，讓不少人誤以為正式粉絲名為「Ruby」，對此，公司19日同步澄清「Ruby不是正式的官方粉絲名稱，那是她隨意叫的」。