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趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

記者孟育民／台北報導

由許孟哲、趙孟姿夫妻聯手主持的KKTV自製的潛水節目《潛進藍色星球》，今（19日）舉辦媒體聯訪，夫妻倆睽違多年一起出國，坦言就像去「蜜月旅行」，享受在菲律賓的兩人世界，被問到是否會因此懷上第三胎？趙孟姿連忙說：「我們是很冷靜蜜月。」許孟哲則說晚上原本有想激情，但錄影實在太累，回到飯店倒頭就睡。

▲趙孟姿、許孟哲《潛進藍色星球》聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙孟姿、許孟哲首度攜手主持《潛進藍色星球》，前進菲律賓潛水。（圖／記者林敬旻攝）

兩人婚後育有一雙男女，不過其實趙孟姿第一次懷孕是懷了「雙胞胎」，但其中一個胚胎沒能繼續長大，所以只生下女兒Doreen，許孟哲表示自己有生雙胞胎的基因，家族裡已經有5對雙胞胎，也是讓他暫時不想生第三胎的原因之一，「我有親戚想生第三個，結果生了雙胞胎，一次變成4個。」趙孟姿說：「我們會很小心，我們會刻意控制一下（避孕），現在沒有計劃，雖然真的很可愛，但也真的好累，或許未來某一天不一定。」

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▲趙孟姿、許孟哲《潛進藍色星球》聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙孟姿、許孟哲對第三胎沒計劃。（圖／記者林敬旻攝）

兩人於2019年底登記結婚，不過遇到疫情，導致沒有度到蜜月，趙孟姿說，「不急著補，因為我想要好好規劃。」夫妻倆都有共識想去歐洲，不過問到多久沒一起出國？趙孟姿作勢哭泣表示：「真的就是這一趟，已經超過四年，因為我們小朋友還小，之後可以慢慢安排了。」

▲許孟哲《潛進藍色星球》聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲許孟哲說會補給趙孟姿一個蜜月。（圖／記者林敬旻攝）

談到彼此出國的地雷，趙孟姿笑說一直踩到許孟哲的點，但對方沒被惹怒，「因為他是一個很整潔的人，我是一個很隨性的人，我進門就一路丟，但他沒有對我發過脾氣。」許孟哲在旁則解釋：「我默默被同化了，我可以亂但不要髒就好。」被問到誰比較愛生氣？兩人一口同聲地說都很愛，但都是雞毛蒜皮的小事，睡一覺起來就會當作沒事，許孟哲說：「如果剛剛講話太衝，等情緒平穩就會道歉。」

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