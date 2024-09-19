Jennie、Bambam美國同框被拍到　韓網熱議：他們這麼熟？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Jennie近日人在美國工作，18日被拍到與男團GOT7成員BamBam人在當地有名的日式料理店用餐，兩人的交情引起韓網熱議，由於BamBam在演藝圈中人脈廣闊，又與BLACKPINK成員Lisa是青梅竹馬，他與Jennie在海外聚餐，馬上就引起熱議，驚呼原來兩人這麼熟。

▲Jennie、Bambam最近人都在美國。（圖／翻攝自Jennie、Bambam IG）



Jennie近日前往美國工作，據了解，她近期與哥倫比亞唱片簽約，即將在10月回歸歌壇，忙於音樂工作上，18日被拍到近況，她與GOT7成員BamBam突然現身一家當地有名的日式料理店，兩人忙著聊天，恰好被當地狗仔同框照，因而引起熱議。針對兩人的同框照，Jennie公司回應，單純只是平時有交情在美國吃個飯的場合。

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▲Jennie、Bambam美國同框被拍到引起熱議。（圖／翻攝自jpeghype IG）



事實上，身為泰國人的Bambam在韓打拼10年，結識眾多圈內好友，他日前登上BIGBANG大聲網路節目，眾人才驚訝原來他私下與GD也曾見過，另外他與Jennie的團員Lisa同樣都是泰國人，兩人從小一起在異地打拼，擁有不同於別人的革命情感。

另一方面，Jennie此趟訪美是為工作前往，她日前剛與唱片公司簽約，個人官咖也在近日開設，只是她錄著音頻喊粉絲為「Ruby」，讓不少人誤以為正式粉絲名為「Ruby」，對此，公司19日澄清「Ruby不是正式的官方粉絲名稱，那是她隨意叫的」。