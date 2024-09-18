鹿希派重提炸市政府往事！出2大包惹吳宗憲炸鍋　遭飆罵：不要干擾我的人生

記者孟育民／台北報導

星二代鹿希派（吳睿軒）是綜藝天王吳宗憲（憲哥）的兒子，如今接管牛肉麵店，又上遍各大綜藝節目，事業相當穩定！事實上，他過去也惹出不少麻煩，在2018年發文要炸市政府掀起熱議，又曾因呼麻被捕，近日他錄製《小姐不熙娣》談及當年過往，坦言每次吳宗憲都是真的發火，完全不是劇本演出，「他私底下真的罵很難聽，我常常被退出家庭群組！」

▲鹿希派常出包惹怒吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

鹿希派重提炸市政府一事，坦言就是朋友間的幹話，引起風波後吳宗憲氣炸，他說：「我就沒有發片的機會，他最喜歡在公開場合罵我。」至於在發專輯前惹出呼麻風波，他則表示：「我破天荒去了夜店，那天就喝得很醉，兄弟們就玩一些刺激的東西，剛好警察就出現，然後這個東西就停在我手上，我跑也不是。」

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▲鹿希派重提舊事。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

鹿希派坦言吳宗憲當時再次氣瘋，甚至講出冷回：「你可不可以不要再干擾我的人生！」他也感到內疚，因此和家裡分道揚鑣，自己搬出去住、打工。而原訂的發片記者會變成道歉記者會，吳宗憲居然無預警出現，他說：「我原本想像就說，不會干擾社會大眾，結果憲哥來話鋒就轉變了，變得好像服子情深，他還勾我的肩膀！這個事情他終究還是氣到現在。」





▲▼鹿希派還原當時風波，遭吳宗憲飆罵。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

鹿希派在家存在感極低，但他仍很做自己，也從不會跟爸爸頂嘴，小S問「你敢跟他頂嘴嗎？」他則回應：「我就沒興趣跟他頂嘴。」更直言爸爸講話口無遮攔、很愛碎念，「我們全家都沒住在一起，因為我們家的相性不太合，他個性超不穩定的，最近姊姊生了兩個孫子給他，他有穩定了。」

▲鹿希派講話超直白。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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