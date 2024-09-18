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楊祐寧認了「不知舒華是誰」　《艾嘉食堂》提早聽過(G)I-DLE神曲

記者黃庠棻／台北報導

近期備受矚目的實境綜藝《艾嘉食堂》，由張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸領銜，為全球首個獲得CJ ENM《尹食堂》官方授權的節目，日前節目更公開「實習生」為林柏宏與南韓女團(G)I-DLE的台灣成員舒華。今（18）日楊祐寧參加髮品代言時也透露了一些細節。

▲▼楊祐寧髮品代言，楊祐寧。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊祐寧髮品代言記者會。（圖／記者周宸亘攝）

楊祐寧今（18）日成為髮品代言人，他透露自己在蘇美島拍攝《艾嘉食堂》時，因為天氣悶熱的關係，常常會曬到流汗甚至變成油頭，因此會需要時常洗頭，講完這個故事之後，他順勢帶到自己代言的控油洗髮露，堪稱最佳代言人。

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▲王大陸(左起)、柯佳嬿、張艾嘉與楊祐寧開起餐廳。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲王大陸（左起）、柯佳嬿、張艾嘉與楊祐寧開起餐廳。（圖／泰坦星文創影視提供）

不僅如此，楊祐寧也大方談及在《艾嘉食堂》中，與舒華的第一次見面細節，他先是露出尷尬微笑說道「在這邊要先說不好意思」，坦言自己對KPOP女團不太熟悉，因此不太曉得(G)I-DLE的歌，因此當時有詢問對方有哪些代表作品，沒想到當時席捲全球的〈Queencard〉還沒上架，舒華在未公開前就已在夥伴們面前表演了這首歌給大家看。

▲▼舒華登上《艾嘉食堂》。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲舒華登上《艾嘉食堂》。（圖／泰坦星文創影視提供）

對此，楊祐寧表示他與舒華一起錄製綜藝，卻不曉得對方是什麼來歷的故事被老婆Melinda（阿梅）得知後，遭到妻子痛罵一頓「人家很厲害、很紅」，加上之後不管到哪都聽到〈Queencard〉，讓他當場多次隔空道歉，並露出懊悔的表情。

▲▼楊祐寧髮品代言，楊祐寧。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊祐寧講述跟舒華相處的細節。（圖／記者周宸亘攝）

所幸，楊祐寧透露錄製過程都很可愛且有趣，如果自己早先知道舒華的身份，可能就不敢指派任務給對方了，而被問到是哪種任務，他則緩緩地說道「發傳單」，更透露幸好對方人氣很高，為餐廳帶來不錯的收益。此外，楊祐寧與舒華因錄製綜藝結緣，被問到是否會支持(G)I-DLE台灣演唱會，他則苦笑表示家裡只有老婆一人有票，感嘆「她（老婆）也沒有要帶我去看的意思」。

▲▼楊祐寧髮品代言，楊祐寧。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊祐寧講述跟舒華相處的細節。（圖／記者周宸亘攝）

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楊祐寧, 舒華, (G)I-DLE

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