瑤瑤公開電費帳單！　見4位數嚇壞：這夏天我怎麼活的？

記者王靖淳／綜合報導

女星瑤瑤（黃喬歆）自節目《我愛黑澀會》出道，平時她常透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享生活，今（18）日就在IG限動PO出自家電費帳單，幽默表示：「就問這夏天我是怎麼活過來的？」

▲瑤瑤平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



瑤瑤在文中表達對夏季高溫的無奈和對環保的關注，透過她分享的電費單可見到，她這個月的電費為1135元，她幽默地反問，自己是如何度過這個炎熱的夏天的。不僅分享生活的小插曲，也輕鬆地提醒大家夏季電費的昂貴。

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▲瑤瑤平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

瑤瑤在文中以半開玩笑的口吻表示，這樣的電費支出，也算是對北極熊做出了一份貢獻。暗指使用空調來抗擊高溫雖然耗電，但也實屬無奈之舉。她的這段描述不只展現她幽默的一面，也隱含對全球暖化問題的關心。

▲瑤瑤在IG分享電費帳單。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

透過這樣輕鬆的方式，瑤瑤成功地將生活趣事與環保意識結合，提醒大家在享受涼爽的同時，也要關注自然環境的變化。為此，限動的內容曝光後不久，立即受到不少網友討論。