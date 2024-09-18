睽違20年　顧婕找到外國好友　在仙台感動落淚

記者葉文正／台北報導

藝人顧婕今年罹患四期直腸癌，開過刀後，目前恢復情況不錯，上周還飛往仙台，與20年沒見的日籍好友可奈子與韓國友人SONA開心會面，顧婕開心表示，本來5月就要去仙台，但因為手術過後怕不能搭飛機，所以九月才成行。

▲顧婕(中)與好友們見面超級開心，右為可奈子，左為SONA。（圖／顧婕提供）

顧婕透露，當年大約是33歲34歲時，曾到日本仙台念日文，連續兩年都有唸三個月日文，「可奈子跟我就成為好友，韓國女孩叫SONA，今年年初可奈子在IG找到我，才有了這次仙台之行。

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▲顧婕與好友跟好友老公在餐廳前合影。（圖／顧婕提供）

顧婕說，「他們到飯店接我，我們就一起尖叫，超級開心，所以我現在又在學日文了，我懷疑自己是不是當年仙台第一個遊學生，那時還會在東北大學食堂吃飯，當時的同學都是大陸來的，他們都是來打工的，這次男友也買了很多配件，他也很開心。」逛街時顧婕想到又能接觸到熟悉的一切，忍不住感動落淚。

▲當年遊學拍的照片。（圖／顧婕提供）

顧婕說，好友SONA開的韓國烤肉餐廳好好吃，「仙台最有名的是牛舌定食，她還請我吃了兩頓，她年底會來台灣做市調，倘若覺得台灣可以，會先開一間示範店，我很愛吃肉，食慾很好，吃東西不忌口，今天五點就起床了，因為我吃太多了，現在我49公斤，希望可以再減1公斤。

▲顧婕在仙台開心吃烤肉。（圖／顧婕提供）

▲顧婕回台後很開心。（圖／記者黃克翔攝）