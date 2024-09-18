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快訊／美天王歌手結婚！CP查理曬婚禮照：謝謝讓我成為世上最幸福的人

記者陳芊秀／綜合報導

美國天王級歌手CP查理（Charlie Puth）宣布結婚！他2022年10月認愛從小一起長大的青梅竹馬Brooke Sansone，18日透過社群網站曬出戶外婚禮照，深情告白「謝謝讓我成為世界上最幸福的人」、「一直都是你」。

▲▼CP查理（Charlie Puth）宣布結婚！。（圖／翻攝自IG）

▲▼CP查理（Charlie Puth）宣布結婚！。（圖／翻攝自IG）

▲▼CP查理（Charlie Puth）宣布結婚！。（圖／翻攝自IG）

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▲▼CP查理（Charlie Puth）宣布結婚！。（圖／翻攝自IG）

▲CP查理（Charlie Puth）宣布結婚！。（圖／翻攝自IG）

CP查理曬出婚禮照與影片，同時發文深情告白另一半：「我愛你，Brooke...我一直都是， 在你身邊我可以成為最好的自己。 我承諾在這一生中每一天都愛你， 即使我們進入下一個階段，我會更加愛你。Brooke Ashley Sansone， 現在你將成為Brooke Ashley Puth。 謝謝你讓我成為世界上最幸福的男人， 一直以來，都是你。」

現年32歲的CP查理擁有絕對音感，近年火速走紅。他2022年10月認愛從小一起長大的青梅竹馬Brooke Sansone，2023年9月飛到紐約向女友求婚，當時曬出合吃披薩照放閃，當時女方左手無名指戴著水滴型超大鑽戒，羨煞眾人，如今兩人舉行婚禮，他被身穿白紗的妻子雙手環抱，露出幸福笑容，IG貼文點讚數超過133萬，數字還在向上增加中。

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