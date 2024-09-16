赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點！　認完事後嚇壞大哭：回不去了

記者劉宛欣／綜合報導

人氣的實況主赤鬼伯伯擁有白皙皮膚以及傲人的身材曲線、甜美的臉蛋，直播尺度常常遊走在邊緣，讓她獲得許多關注。16日她登上琳妲的頻道宣傳寫真集，在網友提問階段時，大方透露自己第一次性行為發生在19歲，當時因為毫無心理準備而被嚇哭。

▲赤鬼伯伯登上琳妲節目。（圖／翻攝YouTube／琳妲是0蛋）

赤鬼伯伯在影片中被問起「第一次幾歲」，她透露是在19歲時，地點在旅館。她接著表示自己在交第一任男朋友之前，因為就讀的是天主教學校，所以一直都帶著貞操小卡，上面寫著不能有「婚前性行為」，她也因此深信要等到結婚後才可以發生關係，然而在交第一任男朋友時，某次親了對方一下，沒想到男友就「獸性大發」。

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▲赤鬼伯伯分享第一次經驗。（圖／翻攝YouTube／琳妲是0蛋）

琳妲問道「第一次應該很緊張吧？」赤鬼伯伯坦言：「那時候有哭，被嚇壞了，因為本來沒有打算要做」，但她也一試成主顧，害羞認了「體驗過一次之後，就回不去了」，而提起喜歡的類型，她偏愛胖胖的宅男，但也困擾表示被誤會是在經營人設，企圖讓宅男粉絲更愛自己，但一旁的好友幫忙證實，她從高中就喜歡有肚子胖胖宅男，現在則是希望示愛看動漫、打電動、比她高的男生。