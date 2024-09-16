賈永婕剛接101董座收死亡威脅！　遭恐嚇「為民除害」本人親發聲

記者孟育民／台北報導

女星賈永婕接下台北101董事長職位，已於3日正式上任，不料13日卻收到死亡威脅，據了解，歹徒透過電子郵件發送「憑甚麼賈永婕可以當上101大樓董座」、「我已經準備好了、要為民除害、伸張正義，準備殺掉賈永婕」「菜刀剪刀剃頭刀、殺死賈永婕伸張正義」等等，目前警方依恐嚇罪受理後，仍待進一步調查。稍早賈永婕也做出回應，「謝謝關心，已經報警處理！」

▲賈永婕剛上任101董事長就收到死亡威脅。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

賈永婕9月3日剛上任101董事長，未料上任才10天就接獲恐嚇電郵，101大樓法務人員13日晚間持恐嚇簡訊截圖，向信義警分局報案，經調查發現歹徒使用Google公司的gmail帳戶寄發恐嚇訊息，揚言以「伸張正義」為由預謀殺害賈永婕，警方不排除是境外勢力或民眾惡作劇所為，加上電郵寄到101大樓的客服電郵信箱，警方將向Google公司調閱該郵件帳號的上網歷程，以釐清案情。

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另外，台北101也發出聲明：「針對台北101收到恐嚇信一事，感謝關心，台北101已於9/13依照相關程序報警處理，同時亦加強內部安全措施，提高館內異常巡查及增加場域保全人力 ；台北101並將積極配合警方進行偵辦，針對妨害社會秩序之不法行為，追究相關法律責任。」