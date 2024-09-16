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展瑞泰國錄影突「食物中毒」吐血送醫！　展榮翻臉開酸：有事就生病

記者孟育民／台北報導

YouTuber「這群人」去年8月宣布停更，成員展榮、展瑞跨足影視歌全方位發展，今（16日）出席《這群人在旅行-泰國特別篇》媒體訪問記者會，展瑞透露在泰國食物中毒，半夜上吐下瀉、吐出血絲，最後送醫住院，「我們大家都吃一樣的，怎麼只有我中毒，我真的癱軟沒辦法思考，那一整天我都在醫院，我在泰國體驗貴賓醫院。」兄弟倆因此爆吵，展榮翻臉說：「猛男餐廳很好玩，好玩到你怎麼可以生病？」

▲▼《這群人在旅行-泰國特別篇》平面聯訪-展榮、展瑞、石頭。（圖／記者周宸亘攝）

▲展瑞、展榮主持《這群人在旅行-泰國特別篇》，石頭擔任特別嘉賓。（圖／記者周宸亘攝）

展瑞猜測是因為吃到「金沙蟹黃的豆腐」，再加上當天又喝了3顆椰子，「不知道是不是吃太多？當下沒有感覺，晚上回到飯店就想吐，就發現怎麼有血，後來就上吐下瀉，身體癱軟到有點脫水，吃了成藥又更嚴重。」他因為怕耽誤行程，一開始還強撐身體，直到隔天早上都沒跟任何人說，是大家看他臉色蒼白，才趕緊要他去醫院治療。

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▲▼《這群人在旅行-泰國特別篇》平面聯訪-展榮、展瑞。（圖／記者周宸亘攝）

▲展瑞在泰國食物中毒，兄弟倆大吵架。（圖／記者周宸亘攝）

展瑞坦言第一次出國生這麼大的病，住院花費超過萬元，而在醫院吊點滴時心裡有點難過，「就已經生病了，他(展榮)還一直在念，給人感覺『你不用擔心，但你趕快好』！」展榮對於弟弟生病的狀況無法理解，坦言有翻臉，「同一個把戲看了三集，反正只要有大事，他就會生病，只要他生病我就要代替他，這種狀況要去看醫生！」展瑞則反擊：「你就不要生病！」

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展榮, 這群人, 展瑞, 這群人在旅行-泰國特別篇, 石頭

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