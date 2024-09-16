Kimi滿15歲！　身高達177CM超越老爸…林志穎曝兒子驚人目標

記者陳芊秀／綜合報導

「不老男神」林志穎的大子Kimi近日迎接15歲生日。他曬出兒子慶生照，並寫下一段感性文字，分享對兒子的成長感悟。他提到兒子在過去兩個月迅速長高，已達177公分，「看著你突然間長的好高，已經不是跟在爸爸旁邊的那個小Kimi了」。

▲林志穎為大兒子Kimi慶15歲生日。（圖／翻攝自臉書）

林志穎回想2個月前說Kimi已經長高到175公分，回家後兒子還跟他開玩笑說怎不說高一點，應該要說177公分才對，經過這兩個月，想必兒子已經達到177公分了，「未來你一定會健康快樂的長大，朝著你的目標185公分前進」。

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此外，林志穎還透露，Kimi今年展現出更多的想法和興趣，嘗試了羽球、籃球及機械人課程，甚至開始學習音樂。雖然有時擔心孩子安排的時間過於緊湊，但看到兒子在學習中快樂成長，讓他和妻子倍感欣慰。

▲Kimi暴風抽高，滿15歲身高達177公分。（圖／翻攝自臉書）

為了給Kimi驚喜，林志穎和妻子精心準備了兒子喜愛的球鞋作為生日禮物，希望Kimi能在未來的日子裡越跳越高、越跑越遠，開心地做自己想做的事。曬出的照片中，Kimi正面入鏡，看得出身材修長，面前是插著15歲蠟燭的蛋糕，對比小時候身材嬌小依偎在老爸懷中，現在身高已經超過爸爸。

媽媽陳若儀也曬出兒子側臉，站在後面笑看兩個雙胞胎弟弟的模樣。她表示感覺兒子長大得特別快，感覺特別獨立，但永遠是媽咪的小男孩，永遠的兒子，「能夠有你來當我們的兒子，是世界上最幸福的事」。

▲陳若儀曬Kimi側臉照。（圖／翻攝自IG）