多倫多影展／王淨：香菜已成國際頭號公敵！　張艾嘉破天荒奪「特別提及獎」

記者蕭采薇／綜合報導

多倫多國際影展台灣時間16日舉辦頒獎典禮，今年破天荒頒發特別提及獎表揚張艾嘉在《女兒的女兒》的精湛演技。張艾嘉獲獎時開心表示：「還好我有改機票，才沒有錯過我人生第一個特別提及殊榮！」《鬼才之道》則拿下午夜單元（Midnight Madness）觀眾票選獎亞軍。

▲張艾嘉（左）憑《女兒的女兒》獲頒多倫多影展站台單元特別提及獎。（圖／東昊影業提供）

由黃熙執導、侯孝賢與張艾嘉共同監製的在多倫多影展世界首映，映後皆獲得觀眾淚推好評。張艾嘉在片中飾演一位掙扎的母親，憑藉此片獲頒特別提及榮譽獎，這也是站台單元自2015設立以來，首度破例頒發特別提及獎。

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張艾嘉上台接受榮耀，回想自己陪伴《女兒的女兒》從前置到電影完成這六年的時光，非常感動。她也感性表示：「很多人問我如何準備《女兒的女兒》的母親角色，我只能說我沒辦法以一個演員或表演者的角度來詮釋，而是單純以一個女人的狀態來成就角色。」

▲（右起）黃熙、張艾嘉、劉奕兒、徐漢強、王淨出席多倫多影展交流活動。（圖／文策院提供）

《鬼才之道》導演徐漢強則成為繼李安於2000年的《臥虎藏龍》後，第二位在TIFF拿下獎項的台灣導演，也是第一次有台灣電影在TIFF午夜瘋狂單元獲得觀眾票選獎獎項ㄡ對此徐漢強感性分享：「《鬼才之道》在多倫多午夜單元放映時，儘管真的是午夜 12 點播放，但北美的觀眾們從頭到尾都好熱情給予回應，一下大笑一下鼓掌又哭出聲音來的，讓我有點受寵若驚，原來故事中要傳達的情感可以如此地跨越種族和地區。」

▲影迷期待《鬼才之道》也能在北美上映。（圖／牽猴子提供）

同樣遠赴加拿大出席北美首映的王淨得知此訊息當下反應是尖叫跳起來，除了有無法言喻的感動，也覺得很榮幸。她也在座談會上表示：「印象最深刻的應該是『香菜』梗，竟然有得到大家的笑點！沒想到原來香菜已經成為國際上令人恐懼的食物了。」《鬼才之道》全台熱映中，《女兒的女兒》即將由東昊發行。

▲《鬼才之道》導演徐漢強（右）與王淨（左）前往TIFF，收到影迷超乎想像的溫暖和愛。（圖／牽猴子提供）

此外，黛咪摩爾（Demi Moore）從影以來最突破電影《懼裂》（The Substance），奪下多倫多影展「午夜瘋狂」（Midnight Madness）單元觀眾票選獎首獎，透過從容貌焦慮轉變成的肢體恐怖，來反諷現代人對完美的瘋狂追求。黛咪摩爾說：「看《懼裂》或許會令你感到不適，因為電影裡的肉體恐懼前所未見，這部電影絕對會顛覆你對『追求完美可以有多瘋狂』的想像。」

▲黛咪摩爾從影最突破電影，《懼裂》奪多倫多影展觀眾票選首獎。（圖／CATCHPLAY提供）