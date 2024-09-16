託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

記者黃庠棻／台北報導

女星丫頭（詹子晴）近年經營電商事業有成，平時也不忘透過社群與粉絲分享日常，尤其常常曬出看演唱會的照片，都讓網友羨慕不已。只不過，她日前登上節目時，曾透露有兩位女藝人託她買演唱會票卻不認帳，事後被挖出當事人正式熊熊與張景嵐。對此，張景嵐做出回應。

▲張景嵐傳出因演唱會票放鳥好友丫頭。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

張景嵐遭到爆料，被認為是拜託丫頭買IU演唱會門票卻不付錢還放鳥的事主，針對此事她透過經紀人回應「跟丫頭、熊熊都確認過，沒有這件事情」正面了當地否認閨蜜情生變的傳聞。

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▲張景嵐正面否認傳聞。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

事實上，張景嵐跟丫頭私下感情深厚，今年4月還一起慶祝生日，當時她標注了好有並寫下「人生就是要認識一些牡羊座的朋友，本來以為自己火星牡羊講話夠直了，沒想到還有更直的，好直好喜歡，都不用猜，生日快樂 」。在慶生照片中，張景嵐跟丫頭頭貼著頭親密合照，她還輕摸好友的肩膀作勢親吻，看來閨蜜情並沒有生變。

▲張景嵐、丫頭日前還一起慶生。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）