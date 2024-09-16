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八點檔男神盧彥澤公布二寶性別！醫告知「胎兒腦部異狀」震驚：真的很痛苦

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔男神盧彥澤除了演出多部八點檔大戲，還曾演過BL劇《越界》，最近熱播的BL劇《某某》也演出一角，戲外他已經升格人夫與人父，與妻子7月宣布懷二寶。他昨日（15）曝光二寶的性別，並透露產檢時，醫師發現胎兒有「脈絡叢旁囊腫」，夫妻倆為此相當不安。

▲▼盧彥澤公佈二寶性別。（圖／翻攝自IG／盧彥澤）

▲盧彥澤活躍八點檔，同時也拍過人氣BL劇。（圖／翻攝自IG／盧彥澤）

盧彥澤拍片紀錄妻子產檢的過程，在孕期第18週產檢時，醫生告知胎兒腦部有2顆約1公分、0.9公分的「脈絡叢囊腫」。醫生表示，囊腫有些時候會消失，如果沒有消失，可能會影響小孩的語言發展和學習能力，他得知後相當震驚，下診後立刻上網查詢相關資訊，得知只要不是染色體變異，有很大機率囊腫會自行消失。夫妻倆剛好在等待羊膜穿刺報告的期間，心情「真的很痛苦」，「那兩週只要接到陌生電話，都會心驚膽跳」。

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▲▼盧彥澤公佈二寶性別。（圖／翻攝自IG／盧彥澤）

▲盧彥澤陪妻子產檢，得知胎兒頭裡面有2顆脈絡叢囊腫。（圖／翻攝自IG／盧彥澤）

後來懷孕22週照高層次超音波時，得知2顆囊腫明顯少了0.5公分，醫師也說檢查結果是正常，沒有問題。盧彥澤與妻子為二寶「酪梨」辦開箱性別趴，公佈寶寶是男生，家人都滿心期待二寶的誕生。

▲▼盧彥澤公佈二寶性別。（圖／翻攝自IG／盧彥澤）

▲▼盧彥澤公佈二寶性別。（圖／翻攝自IG／盧彥澤）

▲盧彥澤二寶是男生。（圖／翻攝自IG／盧彥澤）

盧彥澤發文：「只要聽到任何關於寶寶健康的狀況，真的很容易感到擔憂與緊張……，不過請各位爸爸媽媽們還是要冷靜面對，一定會平安、順利、健康的。」他的一番話吸引眾多網友共鳴，有媽媽網友留言「我當初懷第一胎時寶寶也是有脈絡叢囊腫，醫生問我要不要做羊膜穿刺，我預約好隔天做羊穿（我當時24歲），我一路哭回家，還好後來寶寶的囊腫消了，頭好壯壯，下個月要滿18歲了」。也有人回應「那種等待很煎熬，我們的目前從12週等到24週頸部水腫消失，做了幾乎全家餐的檢查 ，好險沒異狀」、「恭喜你們！！我是寶寶一開始腦室過大，媽媽真的是第一時間差點哭出來，都會覺得是不是自己哪裡沒做好，才會害寶寶這樣，還好後來也順順利利，現在快一歲了。祝你們之後都平平安安」，網友也不斷送上祝福。

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