林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」　火星人韓國開唱也出事

圖文／鏡週刊

今年台灣演唱會市場熱絡，張學友、劉德華一票難求，而美國樂壇巨星火星人布魯諾剛剛結束台灣演唱會，其演唱會門票搶購被形容成「比天上摘星還難」，其實不僅是台灣，他去年在韓國開唱時也造成轟動，卻也因此讓不少韓國明星遭到砲轟，其中宋慧喬一人搶6張票，被點名有特權。可見因搶票造成的爭議，不是只在台灣才會發生。

火星人布魯諾去年他在南韓演出，據悉許多粉絲得花高於原價數十倍的價格才能買到黃牛票，但歌迷進場時卻看到如GD等大牌韓星都坐在視野極佳的座位區，引發許多歌迷不滿，而宋慧喬甚至一次購買6張票，分送給其他人，爆出「名人特權」。對此，主辦單位也出面給出解釋，他們表示「有寄發（演出）招待券給公司、贊助商，但他們後來給了誰，就不是我們所能控制了。」

南韓人氣女團BLACKPINK去年在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，全台掀起BLACKPINK風潮，不少北部粉絲和藝人南下朝聖，不過卻傳出女星李愛綺花萬元購票卻被拒於門外，因此被懷疑她買的票是「超賣的」，李愛綺事後表示，她是透過友人購票，沒想到發生無法進場的憾事，讓她為無法進場的女兒感到心疼。

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而林予晞則在IG發文表示，作為歌迷去聽BLACKPINK時，排隊入場兩度被一些明星插隊，她還加碼曝，「演藝圈（或是廣泛藝文圈）裡的許多人，確實是很習慣刷臉與拿免費的公關票及電影票⋯⋯等等，因為平常他們是能夠幫表演者帶來流量的人，讓更多人認識辛苦的表演者。」此番言論也引發討論。



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