前韓國小姐申海莉突離世！享年32歲　「生前最後PO文」曝光

記者劉宛欣／綜合報導

韓國小姐出身的模特兒申海莉（신해리）近日驚傳離世消息，享年32歲。車模曹仁英（조인영）14日透過社群帳號宣布了她的死訊，貼文寫道：「請大家為我們親愛的海莉送上深切的哀悼和祝福，讓她在離開的路上不再孤單。」突如其來的消息讓許多粉絲與友人感到震驚。

▲申海莉離世，享年32歲。（圖／翻攝自申海莉Instagram）

消息一曝光後，申海莉的社群帳號上湧現了許多追悼的留言，粉絲紛紛表示：「美麗純潔的海莉，願妳去到更好的地方」、「我們會想念妳的」、「感謝妳像天使般存在於我的生命中」。

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值得一提的是，申海莉在去世前的3天，仍然在社群平台上分享她的日常，11日她更新Instagram曬出一系列在車上的甜美自拍照，寫下：「最近瘦下來，臉部線條更明顯了…不知道該繼續剪短頭髮還是留長呢？」顯示她當時的生活一切如常。

▲申海莉突如其來的死訊讓粉絲感到震驚。（圖／翻攝自申海莉Instagram）

申海莉2012年參加韓國小姐比賽，並於2014年開始擔任賽車模特兒，之後在2018年成為Road FC的擂台女郎，備受喜愛，直到前不久的8月31日，她因個人因素舉行了引退儀式。

目前，申海莉的死因尚未確認，有部分韓媒報導稱是心臟驟停，但尚無確切消息，她的告別式於15日舉行，安葬地點為首爾追悼公園。