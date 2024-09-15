《封神》鮮肉男星遭張雨綺影射劈腿！又爆「做鴨」被包養　火大提告

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星張雨綺參演周星馳電影《美人魚》，是眾多「星女郎」之一，敢言直率的性格讓她屢屢成為討論焦點，近日她在脫口秀節目上爆料「朋友渣男劈腿的故事」，關鍵字包含「馬背上劈腿」、「於是」等，刻意強調「跟我沒關係！」被網友瘋猜就是與她傳過緋聞的《封神》男星于適，此話一出瞬間引爆輿論，對此，于適工作室15日正式對外做出回應。

▲張雨綺影射于適劈腿引發風波。（圖／翻攝自張雨綺、于適工作室微博）

于適工作室15日發出正式聲明，痛批近日網路上出現許多關於他的謠言，包含「包養」、「做鴨」等侮辱性詞彙，以及惡意造謠于適及家人少數民族身份的真實性等，直言「給于適先生及家人的名譽造成了惡劣影響，亦嚴重影響到于適先生及家人的工作及生活」，目前已經委託律師處理，將採取強烈法律手段維權，甚至感嘆「人言可畏、淺水喧譁、深水沉默」。望大眾能將焦點放在藝人的作品上。

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▲于適公司揚言提告。（圖／翻攝自于適工作室微博）

網友紛紛揶揄于適「怎麼不告張雨綺？」、「張雨綺說的是於是，關于適什麼事」、「她這樣說就是方便自己不會被告，都不敢指名道姓的說，張雨綺精著呢」、「人家自己都說了，不要對號入座了」、「說的是真的怎麼告？拉幾個說的過激的網友當替死鬼囉」。



于適工作室聲明如下：

對於近期網路平台關於于適先生的諸多不實言論，以及部分網友長期持續使用「包養」、「做鴨」等侮辱性詞彙辱罵于適先生，並惡意造謠于適先生及家人少數民族身份的真實性等，多項違法內容，給于適先生及家人的名譽造成了惡劣影響，亦嚴重影響到于適先生及家人的工作及生活，更對公共網路空間造成紛擾。

鑑於于適先生不回應與工作無關問題的一貫態度，但對於惡意損害藝人名譽、侵害個人權利的行為，我司已委託北京立銘律師事務所處理，將採取法律手段堅決維護于適先生的合法權益和個人信譽，在此嚴正聲明如下：

針對傳播、損害情節嚴重的微博用戶(包括:1UID 為 7866693416(微博暱稱 :** 出場 日期 7 ** )、2UID 為 5597194563(微博暱稱:呱*),3UID 為 7792934958(微博暱稱 :* 斯特*)、4UID 為 3582296443 (微博暱稱 :** 女愛豆修煉 ** )、5UID 為 7859943654 (微 博暱稱:唐 **** )、6UID 為 5343764372(微博暱稱 :** 和我的 36 ** )、7UID 為 6874145816(微博暱稱 :* 孟很少講*)、8UID 為 7895581165(微博暱稱 :*** 鴨胗凌 ** ), 9UID 為 7051456754(微博暱稱 :** 谷主性 ** )、QUID 為 5999779018(微博暱稱:太歲神 ** 等)

我司已委託律師完成調查取證工作，並將對公開、傳播相關內容的上述帳號主體依法追究法律責任，包括但不限於提起民事訴訟及刑事報案。望相關網路用戶、自媒體和網路平台立即停止侵權行為，刪除並請停止傳播隱私、擴散 相關不實信息和誤導性言論。

人言可畏、淺水喧譁、深水沉默。我司呼籲廣大網路用戶共同抵制侵害他人合法權益的言行，拒絕無中生有的造謠傳謠，自覺抵制網路謠言，響應「清朗」行動號召，共同維護健康和諧的網路秩序！



感謝大家一直以來對于適先生的關注與支持，作為公眾人物的于適先生將繼續遵守法律、法規，尊重社會公德，恪守職業道德，專注於影視作品的表演，認真對待每一個作品。