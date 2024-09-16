【本周夯星聞】江蕙突認罹癌化療9年！　《延禧攻略》吳謹言嫁洪堯

記者張筱涵／綜合報導

這週的娛樂圈有喜訊也有驚人八卦，恭喜《延禧攻略》吳謹言喜嫁洪堯外，「二姐」江蕙公開2015年發現罹癌，努力接受治療並確定於10月復出演唱一事令人動容，但也有令人傻眼的八卦，小楊哥劈腿小三還使對方懷孕，結果因為分手費談不攏，這一切也因此浮上檯面。

TOP1：《延禧攻略》定情！ 吳謹言喜嫁洪堯「今天領證」

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吳謹言9月13日驚喜宣布與小2歲的洪堯已經登記結婚，當天午間驚喜發出和洪堯在大紅背景前，露出幸福甜美笑容的合照，另一張則是兩人拿著結婚證書的美照，兩人興奮透露「今天領的」和「今天結的」，驚喜外界。兩人曾於2018年合作《延禧攻略》，該劇在中國與台灣引發熱烈討論，吳謹言憑魏瓔珞一角爆紅，洪堯則以網劇《逆光之戀》進入演藝圈，後續出演了多部劇集。

▲吳謹言、洪堯9月13日領證結婚。（圖／翻攝自微博）



TOP2：陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」 討千萬分手費慘被設局坐牢

大陸網紅「瘋狂小楊哥」（張慶楊）近日捲入劈腿與詐欺雙重爭議。他被爆出與旗下21歲女直播主沫沫（徐子昕）有不倫關係，並傳出沫沫已懷孕。小楊哥的妻子因談不攏分手費，憤而設局陷害沫沫敲詐，導致她被警方逮捕，傳聞她可能面臨長達13年的牢獄之災。除此之外，小楊哥還被同行網紅辛巴指控，販賣的高價肉品為低品質的組合肉，涉嫌欺詐消費者。他7日開直播回應詐欺風波，哽咽表示感謝粉絲支持，但未提及沫沫的相關醜聞，避重就輕的態度引發部分網友批評。

▲小楊哥爆讓旗下女直播主沫沫（左圖右）懷孕。（圖／翻攝自微博）

TOP3：江蕙證實罹癌化療！ 10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

天后「二姐」江蕙確定復出，將於10月5日國慶晚會登上台北大巨蛋，這是她封麥9年後的首次登台，歌迷們十分期待。然而，江蕙於10日突然宣布自己罹癌並正在接受化療的消息，讓人震驚。她透露早在2015年「祝福演唱會」前夕，身體便出現異常，但她選擇隱瞞病情，自行服藥控制，並以「祝福」作為演唱會的主題，不僅是祝福歌迷，也是祝福自己。治療期間經歷肺栓塞、大出血，一度失去珍貴的嗓音，所幸如今身體狀況已好轉，為了歌迷決定重新站上舞台與大家見面。

▲江蕙10月復出，同時證實封麥9年的這段時間罹癌忙於化療對抗病魔。（圖／記者黃克翔攝）