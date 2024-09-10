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陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」　討千萬分手費慘被設局坐牢

記者田暐瑋／綜合報導

大陸網紅「瘋狂小楊哥」靠帶貨走紅，擁有超過1億的粉絲人數，近日卻遭同行踢爆涉嫌欺詐消費者引發爭議，接著又捲入偷吃風波，被指劈腿旗下正妹主播沫沫（本名徐子昕），有傳言爆料，小楊哥老婆因為發現沐沐已經懷孕，不願意給分手費，才會設局把沐沐送去坐牢，而小楊哥9日在直播中激動落淚，引發各界討論。

▲小楊哥爆讓旗下女直播主懷孕。（圖／翻攝自微博）

▲小楊哥爆讓旗下女直播主沐沐（左圖右）懷孕。（圖／翻攝自微博）

小楊哥（張慶楊）近日被爆出劈腿旗下21歲女直播主沐沐，正宮抓包後因封口費談不攏，憤而將小三告到坐牢。但如今最新傳言是女方其實已經懷孕，正宮當時衝到小三住的飯店對質，驚動警方到場，最後雙方回到公司協商，正宮要求沐沐立刻辭職走人，但沐沐不甘心被拋棄，要求300萬人民幣（約1300萬元台幣）分手費，小楊哥夫妻也答應條件。

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▲小楊哥爆讓旗下女直播主懷孕。（圖／翻攝自微博）

▲小楊哥老婆（右圖右）被爆設局讓小三沐沐（左）入獄。（圖／翻攝自微博）

怎料隔天沐沐到公司準備拿錢時，小楊哥夫妻並未現身，而是由公司法務出面告知她涉嫌敲詐勒索，遭警方帶回，據悉，小楊哥在談判時私下錄音，用音檔反控沐沐詐財，外傳沐沐坐牢時間約13年，而在沐沐被帶回後，公司也對所有員工下封口令，防堵此事外傳。

▲小楊哥爆讓旗下女直播主懷孕。（圖／翻攝自微博）

▲小楊哥被同行網紅辛巴狂爆料。（圖／翻攝自微博）

除了桃色風波，小楊哥還遭同行網紅辛巴指控嫌欺詐消費者，賣的高價肉品其實是組合肉，引發爭議，對此，小楊哥7日開直播回應連日風波，卻始終不提和沐沐的醜聞，而是針對帶貨詐欺一事感謝理性的粉絲沒有加入戰場，隨後眼眶突然泛紅，哽咽希望網友不要罵他旗下的網紅和員工，但並未說明詳細的售後服務，仍遭部分網友批評避重就輕。

▲小楊哥爆讓旗下女直播主懷孕。（圖／翻攝自微博）

▲小楊哥直播中哭了。（圖／翻攝自微博）

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