周興哲升格二寶爸再發聲！　公開性別興奮嗨喊：快成為一家四口

記者王靖淳／綜合報導

歌手周興哲與前主播趙岱新結婚後，在去年8月迎來寶貝女兒的誕生，不過最近女方PO出近照，遭不少眼尖的網友發現疑似小腹隆起，因此紛紛提出懷上二寶的猜測。為此，周興哲今（15）日大方坦承老婆懷孕的喜訊，同時也在IG限動分享二寶的性別，「很快成為一家四口。」

▲周興哲和趙岱新有個女兒。（圖／翻攝自Instagram／ericchou0622）

周興哲開心宣布，將和老婆迎來第二個孩子的到來，同時也透露，二寶的性別是男孩。他在文中表達對於即將成為一家四口的興奮及期待，他寫道「上帝賜予我們另一個寶寶，是名男孩！我們很高興，很快就要成為一家四口。」貼文曝光後，再度掀起網友討論，同時也吸引不少人紛紛留言給予夫妻倆祝福。

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▲周興哲分享二寶的性別。（圖／翻攝自Instagram／ericchou0622）

事實上，周興哲在2019年認愛大他6歲的趙岱新，並於2022年登記結婚，隔年生下寶貝女兒，事隔1年再傳出喜訊，他也透過經紀人證實老婆懷孕：「Eric家裡將有新成員，他感謝神帶來的禮物與恩典。沒有主動公開，認為是家務事，不想打擾大家，面對大家詢問也就順理成章回覆，謝謝大家的關心與祝福。」