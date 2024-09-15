Energy書偉老婆出國脫了！解放泳裝「側面挖空」一轉身…背面更辣

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星謝京穎2023年底和Energy張書偉登記結婚後，事隔半年才正式舉辦婚宴，一舉一動都備受關注。近日格外引起討論的是，她和一群好友從越南玩回家後，陸續分享在當地解放泳裝的美照，好身材吸引破千人按讚！

▲謝京穎解放側面挖空的泳裝。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



照片中，可以看到謝京穎綁著低髮髻，身穿白色搭配黑色滾邊的兩截式泳裝，相當映襯她的白皙肌膚，拉起白框墨鏡，和整體造型相呼應。一轉身，她更是辣露蜜桃臀型，窈窕曲線在鏡頭前一覽無遺。

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▲謝京穎轉身辣露蜜桃臀型。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



不只這樣，謝京穎前陣子在越南換了不少套泳裝。只見她還穿上一件黃白格子圖案的泳衣，側邊挖空的剪裁辣露纖細腰身，搭配簡潔的銀色頸鍊，與她的裝扮相得益彰。

▲謝京穎日前和一群朋友去越南玩。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



事實上，雖然謝京穎日前曾被懷疑是否有孕，但她事後受訪時強調，目前因為和張書偉都很忙碌，肚皮尚未傳出好消息，而她也還想好好享受夫妻生活，所以做人計畫暫緩中。

▲▼謝京穎、張書偉開啟新婚生活。（圖／記者李毓康攝）

