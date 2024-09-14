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獨家／短今秀絕美泳裝造型　自認易胖體質　在這個國家最受歡迎

記者葉文正／台北報導

短今向來以姣好外型，高挑身形受到矚目，她接受《Ettoday新聞雲》訪問時表示，常常用泳裝造型，跟粉絲分享，希望透過拍照，紀錄每個階段不一樣的狀態，出寫真也不是為了想要讓大家知道我身材很怎樣，只是想要紀錄一切，全身上下最喜歡自己的眼睛，也是最有自信之處。

▲短今時常秀出好身材。（圖／記者林敬旻攝）

▲短今時常秀出好身材。（圖／記者林敬旻攝）

短今也被問到，是否想要借助醫美維持青春？她則解釋：「上玉琳哥節目時，我說過我是原廠造型，到最近上節目，他們問短今要不要去醫美一下，還笑說我也太老，但我是很認真保養的人，但保養只能有一定功效，我從清粉刺，保濕導入，到雷射除斑都有做，也有打過電波，讓臉緊實，但不做侵入式的醫美。

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▲短今時常秀出好身材。（圖／記者林敬旻攝）

▲短今收集不少泳裝。（圖／記者林敬旻攝）

為了保養，短今坦承夏天會擦很多東西，也會做腋下美白，腳底腳跟都有讓皮膚變好的產品，還要用更滋潤的產品，使用在後腳跟，包括身體乳液，保濕，頸部去除頸紋的用品，也很常敷面膜，讓臉不會太乾，去韓國跟日本也買，兩邊水平差不多。台灣的面膜也好用，所以選擇不少。

▲短今時常秀出好身材。（圖／記者林敬旻攝）

▲勤做保養很重要。（圖／記者林敬旻攝）

她也認為自己臉短，就容易顯得身體很長，「我是八點五頭身，而且很常遇到色狼，平常會刻意出門穿亮色系衣服，容易被注意到，有很多時候是捷運上被偷拍，看到色狼在拍我，想要用鏡子反射偷拍。」

▲短今時常秀出好身材。（圖／記者林敬旻攝）

▲短今常被色狼偷拍。（圖／記者林敬旻攝）

短今的好身材，導致出國也容易被搭訕，她笑說：「我在歐洲很受歡迎，尤其去德國，遇到最多人都我示好，之前跟泱泱旅遊，很多人跟我合照，我會穿全身粉紅色，我也很喜歡芭比，還遇過一個男生約我們要帶我去玩，想要帶我去酒吧，但我對當地不熟，就不敢去，當下閒聊就離開，旅行中也需要謹慎的朋友，會保護我們，不然我會傻傻跟人家走。」

▲短今時常秀出好身材。（圖／記者林敬旻攝）

▲短今身材傲人卻感情空窗。（圖／記者林敬旻攝）

對於維持身材，短今認為算是努力派，「我為了維持身材都有飲食控制，因我是容易發胖體質，易胖，常常進入經紀人黑名單，問我最近是不是吃比較多，平常吃的話，我都吃健康餐盒，早餐就無糖豆漿配蛋，中午晚上健康餐盒，或是沙拉，已經好幾年都這樣吃了，很習慣。」

▲短今時常秀出好身材。（圖／記者林敬旻攝）

▲長腿也是保養重點。（圖／記者林敬旻攝）

有時太常聚餐就變肉了，短今形容：「我會最先胖肚子跟大腿，一胖肚子馬上凸起來，晚上去跑步，也去上匹拉提斯，就會比較好，肌肉也跟著增加。我很喜歡吃甜食，但甜食很容易胖，最誇張是吃韓國布朗尼，可以一次吃掉三盒，一盒有八個，因為太好吃了，甜食是我罩門，所以有明星賽就不能吃，我平常會在便利店買蛋糕，高鐵站買甜點，其實很多隊友都愛甜點，但我維持得比較辛苦。

短今說出國會特別容易大吃甜食，回來穿PS制服變好緊，連拉鍊都拉不起來，「粉絲大喊救命，叫我我別再吃了，但我不會生氣，結婚可能太幸福就會肥。只要結婚後，啦啦隊就不會繼續，但演藝工作可以繼續。已經超過三年空窗，靠工作填滿時間跟空間，沒有特別去想其他。」

短今共收集45套泳裝，最開始是因為要出寫真，要看拍照效果，後來變成習慣，有適合就會買，最好的泳技是仰式踢水。而且很喜歡夏天，夏天可以穿很多漂亮衣服拍照，現在有三個大衣櫃還不夠，還要用一個衣櫃在弟弟房間，每年不停在買，幾乎不會停止。

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短今, 兄弟象, 泳裝

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