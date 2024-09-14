郁方開箱101戰利品「怎麼做成標本」！　釣出賈永婕神回

記者王靖淳／綜合報導

女星賈永婕接下台北101董事長職位，已於3日正式上任，女星郁方事後也多次發文力挺好友，甚至大讚對方是轉型天花板，最近更在臉書曬出賈永婕送她的「101戰利品」中秋禮盒，幽默表示：「要怎麼做成標本？」貼文曝光後不久，意外釣出對方現身搞笑留言。

▲郁方和賈永婕有著好交情。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

透過郁方在臉書分享的照片可見到，賈永婕送她的中秋禮盒中，每個月餅的包裝外都印有台北101的煙花圖案，完美展現節日或慶祝活動的氣氛，讓她收到後都忍不住想把盒子做成標本。貼文曝光後，賈永婕也現身好友貼文下方留言，並附上一張個人獨照。照片中，她身穿一件紅色上衣，搭配黑色寬褲，手拿著一束花，肩膀上還背著一條印有「101董座暨玄彬團美少女」字樣的掛牌，並對鏡頭露出自信微笑。

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▲郁方收到賈永婕的中秋禮盒。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

事實上，郁方日前才發文分享，兒子意外把家裡的電視給打壞，並打趣虧對方，「#該不會是為了要挺賈董阿姨吧？」同時也表示「明天就去報到」、「看樣子應該要去101買電視了。」貼文曝光後，賈永婕也現身留言，向郁方喊話「來101就對了。」郁方在看到好友的留言後，則搞笑回應對方：「明天就去報到。」兩人一來一往的互動，展現彼此的好交情。

▲郁方收到賈永婕的簽名照。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

